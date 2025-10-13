Лавров: Трябват компромиси, за да се създаде палестинска държава

Няма алтернатива на създаването на палестинска държава, въпросът може да бъде решен само на базата на взаимни компромиси. Това заяви руският министър на външните работи Сергей Лавров на среща с журналисти от арабските страни. Това съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

"Не мисля, че създаването на общини или някакви мними държавни структури [вместо палестинска държава] ще бъде счетено в арабския свят, а и от палестинците преди всичко, за задоволителен изход от цялата тази почти осемдесетгодишна драма", отбеляза той. "Тук ще трябва да се правят компромиси, няма никакво съмнение".

От гледна точка на Израел, обърна внимание Лавров, създаването на палестинска държава "би означавало насърчаване на тероризма".

"Най-големият риск за региона, за сигурността на Израел, а също и за сигурността на другите страни в региона, е нерегулирането, нерешаването на въпроса за изпълнението на решенията на ООН за създаването на палестинска държава", отбеляза руският външен министър. "Именно неурегулирането на въпроса за палестинска държава е е най-значителният фактор, подхранващ запазването и засилването на екстремизма в арабския свят", каза руският външен министър.

Лавров също така посочи на срещата си с журналисти от арабските страни, че Русия е готова да участва във всички формати за уреждане на палестинско-израелския конфликт, но скептицизмът по отношение на перспективите от срещата на върха в Египет остава.

Русия няма да откаже, ако участниците в срещата на върха за Газа в Египет счетат за необходимо да я включат в процеса по уреждане на палестинско-израелския конфликт, но няма да се натрапва, добави Лавров.