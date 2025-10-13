Освобождаването на заложниците предизвика огромна радост във Виена

Освобождаването на всички живи израелски заложници е повод за огромна радост и във Виена. За австрийските политици това е исторически момент. Местните медии предават изявленията на политиците, австрийското радио и телевизия публикува части от тях, информира БТА.

„Споделям огромната радост на техните семейства и приятели в този исторически момент", написа федералният президент Александър Ван дер Белен в социалните мрежи. Той изрази съчувствие към близките на онези, които не са се завърнали живи. „Оръжията трябва да продължат да мълчат, а жизненоважната помощ трябва да достигне до всички в Газа, които повече от две години живеят в изключително несигурни условия", продължава Ван дер Белен.

Федералният канцлер Кристиан Щокер също подчерта значението на събитието: „Те бяха в плен на Хамас 738 дни. Сега най-накрая всички оцелели заложници са свободни и пътят от войната към мира е проправен." Въпреки цялата еуфория, обаче, пред нас все още има дълъг път по изготвянето на мирния план, продължи федералният канцлер.

В своя пост в Екс външният министър Беате Майнъл-Райзингер се позовава по-специално на освобождаването на заложниците Гай Гилбоа-Далал и Евиатар Давид, чиито родители наскоро посетиха Австрия. Двамата приятели бяха отвлечени на 7 октомври 2023 година от музикалния фестивал Nova. „Гай и Евиатар са свободни! Най-накрая хората в региона получават перспектива, ако продължим по пътя на диалога, по който сме поели! Мир и сигурност за всички хора в Израел и Палестина!", заяви външният министър.

За държавния секретар Александър Прьол, отговарящ за борбата срещу антисемитизма, завръщането на заложниците е момент на надежда: „Сега трябва да започне времето на изцеление. За заложниците, техните близки и целия регион."

За говорителката по външна политика на Австрийската социалдемократическа партия Петра Байер това е ден, който бележи началото на дълъг процес към траен мир: „След толкова много болка, скръб и разруха най-накрая има светлина на надежда за хората в Израел и Палестина."

Лидерката на Зелените Леоноре Гевеслер пожелава на освободените заложници и техните близки сигурност и успокоение: „Това е първата и изключително важна стъпка. Сега се надяваме на следващите: връщането на телата на убитите заложници, помощ за хората в Газа. Днес можем и искаме да се надяваме и на дългосрочен мир в региона."

Давид Роет, израелският посланик в Австрия и постоянен представител на Израел в институциите на ООН във Виена, изразява благодарност за подкрепата на Австрия: „Това е ден на надежда и щастие за целия Израел! След дълги дни последните живи заложници от Газа се завръщат в страната."