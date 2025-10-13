ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радеви не ремонтирали в село Невша, но яли баница ...

Зеленски: С Тръмп ще се срещнем на 17 октомври във Вашингтон

Володомир Зеленски Снимка: Архив

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон на 17 октомври, където двамата ще обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с далечен обсег. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

В разговор с репортери в Киев Зеленски каза, че е споделил с Тръмп визия за това колко американски ракети „Томахок" са необходими на Украйна за военните ѝ усилия срещу Русия и че двамата лидери ще обсъдят допълнителни подробности по въпроса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

