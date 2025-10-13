"Хамас": Освобождаването на около 2000 палестински затворници е национален успех

Палестинската групировка "Хамас" съобщи, че освобождаването на около 2000 палестински затворници е "национален успех". Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.
"Освобождаването на затворниците е национален успех и важен етап в нашата борба", заяви "Хамас", като нарече още връщането на затворниците "победа по пътя на пълното освобождение."
1968 палестински задържани бяха освободени по силата на споразумението за прекратяване на огъня, което предвижда размяна между заложниците, задържани в ивицата Газа, между които са и 250 души, "задържани по съображения за сигурност", сред които много осъдени за антиизраелски атентати с жертви, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от началото на войната през октомври 2023 г., напомня АФП.
Thousands cheered the return of nearly 2,000 released Palestinian prisoners in Gaza on Monday as part of a ceasefire deal pausing the yearslong Israel-Hamas war. Hamas released all 20 living hostages back to Israel as part of the deal.— NewsNation (@NewsNation) October 13, 2025
