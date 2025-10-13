ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радеви не ремонтирали в село Невша, но яли баница ...

"Хамас": Освобождаването на около 2000 палестински затворници е национален успех

Палестински заложници Снимка: Екс/NewsNation

Палестинската групировка "Хамас" съобщи, че освобождаването на около 2000 палестински затворници е "национален успех". Това съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

"Освобождаването на затворниците е национален успех и важен етап в нашата борба", заяви "Хамас", като нарече още връщането на затворниците "победа по пътя на пълното освобождение."

1968 палестински задържани бяха освободени по силата на споразумението за прекратяване на огъня, което предвижда размяна между заложниците, задържани в ивицата Газа, между които са и 250 души, "задържани по съображения за сигурност", сред които много осъдени за антиизраелски атентати с жертви, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от началото на войната през октомври 2023 г., напомня АФП.

