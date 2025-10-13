ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът на Египет: Европейските сили трябва да...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21494324 www.24chasa.bg

Кая Калас: ЕС ще финансира специален трибунал, който да преследва Путин

1904
Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че ЕС започва да финансира специален трибунал, който да преследва руския президент Владимир Путин и други високопоставени руски представители за престъплението агресия срещу Украйна и призова други страни да направят същото. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

„Създадохме този специализиран трибунал за престъплението агресия, но сега също така предоставяме финансиране за него", заяви Калас на съвместна пресконференция в Киев с украинския президент Володимир Зеленски.

„Призоваваме другите държави членки, страни, участници също да го финансират така, че работата да може наистина да започне в пълен мащаб, защото без понасяне на отговорност няма справедлив и траен мир", добави тя.

В отговор на въпрос относно ракетите „Томахок" (Tomahawk), които президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е възможно да изпрати на Украйна, ако конфликтът не бъде уреден, Калас каза, че зависи от Киев да реши дали Украйна се нуждае от ракетите за отбраната си.

„Не зависи от нас да кажем, а (от) Украйна да каже от какво наистина се нуждае", заяви тя.

Кая Калас КАДЪР: Екс/@kajakallas

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници