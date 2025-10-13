OpenAI ще разработва първите си чипове за изкуствен интелект с Broadcom

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

OpenAI ще си партнира с Broadcom за разработването на първите вътрешно разработени от компанията зад ChatGPT процесори за изкуствен интелект. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Сделката е част от усилията на съоснованата от Сам Олтман компания да осигури изчислителната мощност, необходима за задоволяване на бързо растящото търсене. Новината доведе до ръст от над 12 на сто в стойността на акциите на Broadcom.

По силата на споразумението OpenAI ще проектира чиповете, които Broadcom ще произвежда и внедрява, като първите доставки се очакват през втората половина на 2026 г. Предвижда се пускането на персонализирани чипове с мощност 10 гигавата – еквивалентна на енергията, консумирана от над 8 милиона домакинства в САЩ.

Сделката идва на фона на серия инвестиции в чипове за изкуствен интелект. Миналата седмица OpenAI обяви партньорство с Ей Ем Ди (AMD), включващо опция за придобиване на дял в компанията, а по-рано стана ясно, че "Енвидиа" (Nvidia) планира да инвестира до 100 млрд. долара в набиращия популярност стартъп.

"Партньорството с Broadcom е изключитено важна стъпка в изграждането на инфраструктурата, необходима за отключване на пълния потенциал на изкуствения интелект", заяви главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман като финансови подробности не бяха разкрити,

Сътрудничеството нарежда OpenAI до гиганти като "Гугъл" (Google) и "Амазон" (Amazon), които също разработват персонализирани чипове, за да намалят зависимостта си от "Енвидиа".