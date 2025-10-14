ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо за разликата между раците и политиц...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21494427 www.24chasa.bg

Ето как са се променили израелските заложници след 738 дни в плен (Снимки)

3020
Евиатар Давид е претърпял една от най-шокиращите трансформации от всички заложници КАДЪР: Екс/@michaeldickson

Израелските заложници, които бяха освободени от плен на "Хамас", изглеждат шокиращо променени, когато се срещат с близките си след 738 дни в Газа.

Останалите 20 живи заложници бяха освободени в понеделник, две години след като бяха отвлечени. Тогава "Хамас" започна смъртоносното си нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г. При него загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници, пише "Дейли мейл".

Те най-накрая бяха върнати след сключването на споразумението между Израел и "Хамас", при което посредничи Доналд Тръмп. То има за цел да сложи край на опустошителната война в Газа, която отне живота на десетки хиляди хора и предизвика хуманитарна катастрофа.

В емоционални моменти пленниците се събраха с родителите, семействата, приятелите и близките си. Семействата, които от 7 октомври насам всеки ден се бореха за освобождаването им от изтощителния плен.

"След толкова години на непрестанна война и безкрайна опасност, днес небето е спокойно, оръжията мълчат и сирените са затихнали", каза Доналд Тръмп в историческа реч пред израелския парламент.

Но бруталната реалност на две години в плен е очевидна. Заложниците сега изглеждат коренно променени от снимките, направени преди да бъдат отвлечени на 7 октомври 2023 г.

Зад усмивките някои изглеждат драстично отслабнали, а други – слаби.

Новият им вид разказва историята на всеки ден, прекаран под земята в страх, че "Хамас" ще им направи същото, което направи на 1195 души, избити преди две години, в деня, който днес е известен като най-тъмният в историята на Израел.

Алон Охел

Кадри, публикувани от "Хамас", показват как 24-годишният Охел е отвлечен от бойците на групировката по време на фестивала "Нова".

През август той е бил видян да се разхожда из град Газа заедно с друг заложник - Гай Хгилбоа-Далал.

От момента на отвличането си Охел има здравословни проблеми. Миналия месец семейството му одобри публикуването на кадър от видео, на който се вижда, че той вече е ослепял с едното око.

Преди да бъде отвлечен, на снимките той е с брада и къдрава коса. 

Снимките, споделени от израелската армия, на срещата му със семейството днес показват колко драстично е отслабнал. Брадата и косата му също са обръснати и разкриват изпитите му черти.

Сергев Калфон

27-годишният младеж е бил отвлечен, докато бягал с приятел от музикалния фестивал на 7 октомври. По-късно, въоръжената групировка публикува видеозапис от отвличането му. 

През февруари 2025 г., след освобождаването си, Охад Бен Ами разказал на бащата на Калфон, че са били държани заедно с още четирима души в тунел при ужасни условия.

На снимки от преди отвличането му се вижда как той се наслаждава на почивка с приятели. 

На публикуваните днес снимки обаче той изглежда като сянка на предишното си аз, по лицето му личат следи от дългите години в плен.

Ариел Кунио

Ариел е отвлечен на 7 октомври в кибуца Нир Оз. Брат му, Ейтан, който е избягал от нападението, казва, че последното съобщение от Ариел гласи: „Ние сме във филм на ужасите". 

Партньорът му, Арбел Йехуд, е освободен по-рано, през януари 2025 г., в рамките на сделка, при която "Хамас" е предал 25 живи и осем мъртви заложници.

На новите снимки очите му изглеждат вдлъбнати, докато е с представители на израелската армия след освобождаването си. Той е вързал косата си, която сега е пораснала. Изглежда отслабнал. 

Евиатар Давид

На сутринта на 7 октомври той изпратил съобщение: „Бомбардират партито".

Семейството му твърди, че по-късно получило съобщение с кадри, на които той е с белезници в тъмна стая.

През август 2025 г. "Хамас" публикува видео, на което той е измършавял в тунел. Брат му Илай го описва като „човешки скелет... измършавял от глад, може да умре всеки момент".

Дейвид е претърпял една от най-крайните трансформации от всички заложници. Снимките му преди атаките на "Хамас" показват колко жизнен е изглеждал 24-годишният младеж. 

На снимката, публикувана днес, той все още изглежда недохранен.

Ейтан Хорн

Като охранител на фестивала "Нова", Хорн е спасил много хора, преди да бъде отвлечен.

През февруари 2025 г. семейството му съобщава, че има признаци за живот. Освободен заложник им разказал, че Ейтан е бил говорител на похитените и поддържал духа на хората. 

Нови снимки показват, че Хорн е претърпял сериозна физическа трансформация с шокираща загуба на тегло.

Мартан Зангауке

Отвлечен е от Нир Оз заедно с партньорката си Илана Грицевски, която по-късно е освободена по време на примирие през ноември 2023 г. 

През декември 2024 г. "Хамас" публикува видеозапис на 25-годишния Матан, в който той описва, че има кожни заболявания. Оплаква се и от недостиг на храна, вода и лекарства. 

Израелските въоръжени сили публикуваха снимка, на която той е прегърнал майка си след днешната им среща.

Йосеф Хаим Охана

Бащата на 25-годишния младеж се разплака, когато се видяха.

Според приятел на Охана, той е бил на музикалния фестивал и е помагал на хората да се спасят, когато "Хамас" е нападнал. 

През май тази година групата пусна видео, на което се виждат той и друг заложник.

Авинатан Ор

Той беше отвлечен на фестивала заедно с приятелката си Ноа Аргамани, но в крайна сметка двамата бяха разделени.

Ноа и другите бяха спасени през юни 2024 г. През март 2025 г. семейството на Авинатан заяви, че има информация, че той е жив. 

Майка му, която е израелско-британска гражданка, отправи емоционална молба за освобождаването му, описвайки колко много копнее да чуе отново сърцето му.

Нимрод Коен

21-годишният младеж е служил като войник в израелската армия, когато танкът му е бил ударен в Нахал Оз.

През февруари 2025 г. семейството му съобщи, че освободен заложник е съобщил, че той е жив, но е в лошо психическо и физическо състояние.

След освобождаването си той изглежда много отслабнал.

Ром Браславски

21-годишният Ром Бравласки е бил обгърнат с израелското знаме, когато е поздравил членовете на израелската армия при освобождаването си.

Докато е бил на служба по охраната на фестивала, Ром е бил отвлечен, когато се е опитал да спаси ранен човек. 

През август 2025 г. видеозапис го показва как плаче и казва, че е останал без храна и вода и не може да стои на краката си.

Бар Куперштейн

Куперштейн е останал на фестивала, за да помогне на ранените.

Той е казал на баба си, че ще се прибере у дома, когато може, но е бил заловен. 

На видео от април 2025 г. той е заедно с Максим Херкин. Семейството му е заявило, че изглежда ранен, а тялото му е изтощено от пленничеството. 

Максим Херкин

37-годишният Максим Херкин е с двойно израелско-руско гражданство. Негови приятели са сред жертвите на атентата. 

На актуалните си снимки снимки той изглежда в добро настроение, докато поздравява лекарите и войниците.

Елкана Бобот

36-годишният Бобот е работил на фестивала, когато е бил отвлечен.

Съпругата му Риква си спомня последния им разговор: „В последния ни разговор... му казах: „Не са само ракетите, ела си у дома", а той ми обеща, че ще се върне." 

Медиите цитират освободени заложници, които разказват, че Елкана е развил тежко кожно заболяване в суровите условия. 

Гай Гилбоа-Далал

24-годишният младеж посетил музикалния фестивал заедно с брат си Гал. 

Докато Гал успял да избяга, Гай бил отвлечен и пленен.

Наскоро "Хамас" публикува видео, на което се вижда как Гай и Алон Охел са в град Газа през август 2025 г.

Дейвид Кунио

35-годишният Дейвид Кунио, по-голям брат на Ариел, е бил отвлечен от кибуца Нир Оз от терористи от "Хамас".

Той работил като електротехник и държал вратата на защитното помещение в семейния си дом затворена в продължение на пет часа, докато нападателите на 7 октомври се опитвали да я отворят насила.

Съпругата му, Шарон Кунио, и тригодишните им близначки Ема и Юли също били отвлечени, преди да бъдат освободени заедно с други 102 заложници по време на едноседмично примирие през ноември 2023 г. 

След освобождаването му той е заснет усмихнат заедно с представител на израелската армия във военната база Реим в южната част на Израел.

Гали и Зив Берман

28-годишните близнаци Гали и Зив Берман са отвлечени от дома си в кибуца Кфар Аза заедно със съседката си, британско-израелката Емили Дамари. 

Около 62 жители, включително пет войници и член на Шин Бет, както и 18 служители на силите за сигурност, са убити в Кфар Аза по време на атаките на 7 октомври, а други 19 цивилни са взети за заложници.

Зив бил държан в плен заедно с Емили в продължение на 40 дни, преди двамата да бъдат разделени. Тя била освободена през януари 2025 г. по време на най-скорошното примирие.

Матан Ангрест

Матан Ангрест е 22-годишен войник от израелската армия с българско гражданство. Бил отвлечен на 7 октомври 2023 г. от своя танк близо до границата на Газа. 

Според Jerusalem Post, в публикувани кадри от клането се вижда как бойци от "Хамас" го ритат. 

По-рано тази година семейството му заявява, че бивши заложници са им казали, че той страда от изгаряния, инфекции и хронична астма.

Ейтан Мор

Мор бил отвлечен заедно с брат си Яир от Нир Оз.

Яир беше освободен през февруари 2025 г. Тогава "Хамас" показа видеоклип, на който двамата братя се прегръщат. 

По-късно Яир си спомни: „Всеки ден си представяхме какво ще правим, ако ни освободят." 

Омри Миран

48-годишният Омри Миран бил сниман при срещата си със съпругата си Лишай Миран-Лави. Там той говорил с дъщерите си Рони, на четири години, и Алма, на две години, чрез таблет в базата Реим. 

Той е най-възрастният жив заложник, който се завърна в Израел.

Миран бил отвлечен от дома си в Нахал Оз на 7 октомври 2023 г., когато Алма била само на шест месеца.  

Евиатар Давид е претърпял една от най-шокиращите трансформации от всички заложници КАДЪР: Екс/@michaeldickson

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници