Ето как са се променили израелските заложници след 738 дни в плен (Снимки)

Израелските заложници, които бяха освободени от плен на "Хамас", изглеждат шокиращо променени, когато се срещат с близките си след 738 дни в Газа.
Останалите 20 живи заложници бяха освободени в понеделник, две години след като бяха отвлечени. Тогава "Хамас" започна смъртоносното си нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г. При него загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници, пише "Дейли мейл".
Те най-накрая бяха върнати след сключването на споразумението между Израел и "Хамас", при което посредничи Доналд Тръмп. То има за цел да сложи край на опустошителната война в Газа, която отне живота на десетки хиляди хора и предизвика хуманитарна катастрофа.
В емоционални моменти пленниците се събраха с родителите, семействата, приятелите и близките си. Семействата, които от 7 октомври насам всеки ден се бореха за освобождаването им от изтощителния плен.
"След толкова години на непрестанна война и безкрайна опасност, днес небето е спокойно, оръжията мълчат и сирените са затихнали", каза Доналд Тръмп в историческа реч пред израелския парламент.
Но бруталната реалност на две години в плен е очевидна. Заложниците сега изглеждат коренно променени от снимките, направени преди да бъдат отвлечени на 7 октомври 2023 г.
Зад усмивките някои изглеждат драстично отслабнали, а други – слаби.
Новият им вид разказва историята на всеки ден, прекаран под земята в страх, че "Хамас" ще им направи същото, което направи на 1195 души, избити преди две години, в деня, който днес е известен като най-тъмният в историята на Израел.
Алон Охел
Кадри, публикувани от "Хамас", показват как 24-годишният Охел е отвлечен от бойците на групировката по време на фестивала "Нова".
През август той е бил видян да се разхожда из град Газа заедно с друг заложник - Гай Хгилбоа-Далал.
От момента на отвличането си Охел има здравословни проблеми. Миналия месец семейството му одобри публикуването на кадър от видео, на който се вижда, че той вече е ослепял с едното око.
Преди да бъде отвлечен, на снимките той е с брада и къдрава коса.
Снимките, споделени от израелската армия, на срещата му със семейството днес показват колко драстично е отслабнал. Брадата и косата му също са обръснати и разкриват изпитите му черти.
Сергев Калфон
27-годишният младеж е бил отвлечен, докато бягал с приятел от музикалния фестивал на 7 октомври. По-късно, въоръжената групировка публикува видеозапис от отвличането му.
През февруари 2025 г., след освобождаването си, Охад Бен Ами разказал на бащата на Калфон, че са били държани заедно с още четирима души в тунел при ужасни условия.
На снимки от преди отвличането му се вижда как той се наслаждава на почивка с приятели.
На публикуваните днес снимки обаче той изглежда като сянка на предишното си аз, по лицето му личат следи от дългите години в плен.
Ариел Кунио
Ариел е отвлечен на 7 октомври в кибуца Нир Оз. Брат му, Ейтан, който е избягал от нападението, казва, че последното съобщение от Ариел гласи: „Ние сме във филм на ужасите".
Партньорът му, Арбел Йехуд, е освободен по-рано, през януари 2025 г., в рамките на сделка, при която "Хамас" е предал 25 живи и осем мъртви заложници.
На новите снимки очите му изглеждат вдлъбнати, докато е с представители на израелската армия след освобождаването си. Той е вързал косата си, която сега е пораснала. Изглежда отслабнал.
Евиатар Давид
На сутринта на 7 октомври той изпратил съобщение: „Бомбардират партито".
Семейството му твърди, че по-късно получило съобщение с кадри, на които той е с белезници в тъмна стая.
През август 2025 г. "Хамас" публикува видео, на което той е измършавял в тунел. Брат му Илай го описва като „човешки скелет... измършавял от глад, може да умре всеки момент".
Дейвид е претърпял една от най-крайните трансформации от всички заложници. Снимките му преди атаките на "Хамас" показват колко жизнен е изглеждал 24-годишният младеж.
На снимката, публикувана днес, той все още изглежда недохранен.
Ейтан Хорн
Като охранител на фестивала "Нова", Хорн е спасил много хора, преди да бъде отвлечен.
През февруари 2025 г. семейството му съобщава, че има признаци за живот. Освободен заложник им разказал, че Ейтан е бил говорител на похитените и поддържал духа на хората.
Нови снимки показват, че Хорн е претърпял сериозна физическа трансформация с шокираща загуба на тегло.
Мартан Зангауке
Отвлечен е от Нир Оз заедно с партньорката си Илана Грицевски, която по-късно е освободена по време на примирие през ноември 2023 г.
През декември 2024 г. "Хамас" публикува видеозапис на 25-годишния Матан, в който той описва, че има кожни заболявания. Оплаква се и от недостиг на храна, вода и лекарства.
Израелските въоръжени сили публикуваха снимка, на която той е прегърнал майка си след днешната им среща.
Йосеф Хаим Охана
Бащата на 25-годишния младеж се разплака, когато се видяха.
Според приятел на Охана, той е бил на музикалния фестивал и е помагал на хората да се спасят, когато "Хамас" е нападнал.
През май тази година групата пусна видео, на което се виждат той и друг заложник.
Авинатан Ор
Той беше отвлечен на фестивала заедно с приятелката си Ноа Аргамани, но в крайна сметка двамата бяха разделени.
Ноа и другите бяха спасени през юни 2024 г. През март 2025 г. семейството на Авинатан заяви, че има информация, че той е жив.
Майка му, която е израелско-британска гражданка, отправи емоционална молба за освобождаването му, описвайки колко много копнее да чуе отново сърцето му.
Нимрод Коен
21-годишният младеж е служил като войник в израелската армия, когато танкът му е бил ударен в Нахал Оз.
През февруари 2025 г. семейството му съобщи, че освободен заложник е съобщил, че той е жив, но е в лошо психическо и физическо състояние.
След освобождаването си той изглежда много отслабнал.
Ром Браславски
21-годишният Ром Бравласки е бил обгърнат с израелското знаме, когато е поздравил членовете на израелската армия при освобождаването си.
Докато е бил на служба по охраната на фестивала, Ром е бил отвлечен, когато се е опитал да спаси ранен човек.
През август 2025 г. видеозапис го показва как плаче и казва, че е останал без храна и вода и не може да стои на краката си.
Бар Куперштейн
Куперштейн е останал на фестивала, за да помогне на ранените.
Той е казал на баба си, че ще се прибере у дома, когато може, но е бил заловен.
На видео от април 2025 г. той е заедно с Максим Херкин. Семейството му е заявило, че изглежда ранен, а тялото му е изтощено от пленничеството.
Максим Херкин
37-годишният Максим Херкин е с двойно израелско-руско гражданство. Негови приятели са сред жертвите на атентата.
На актуалните си снимки снимки той изглежда в добро настроение, докато поздравява лекарите и войниците.
Елкана Бобот
36-годишният Бобот е работил на фестивала, когато е бил отвлечен.
Съпругата му Риква си спомня последния им разговор: „В последния ни разговор... му казах: „Не са само ракетите, ела си у дома", а той ми обеща, че ще се върне."
Медиите цитират освободени заложници, които разказват, че Елкана е развил тежко кожно заболяване в суровите условия.
Гай Гилбоа-Далал
24-годишният младеж посетил музикалния фестивал заедно с брат си Гал.
Докато Гал успял да избяга, Гай бил отвлечен и пленен.
Наскоро "Хамас" публикува видео, на което се вижда как Гай и Алон Охел са в град Газа през август 2025 г.
Дейвид Кунио
35-годишният Дейвид Кунио, по-голям брат на Ариел, е бил отвлечен от кибуца Нир Оз от терористи от "Хамас".
Той работил като електротехник и държал вратата на защитното помещение в семейния си дом затворена в продължение на пет часа, докато нападателите на 7 октомври се опитвали да я отворят насила.
Съпругата му, Шарон Кунио, и тригодишните им близначки Ема и Юли също били отвлечени, преди да бъдат освободени заедно с други 102 заложници по време на едноседмично примирие през ноември 2023 г.
След освобождаването му той е заснет усмихнат заедно с представител на израелската армия във военната база Реим в южната част на Израел.
Гали и Зив Берман
28-годишните близнаци Гали и Зив Берман са отвлечени от дома си в кибуца Кфар Аза заедно със съседката си, британско-израелката Емили Дамари.
Около 62 жители, включително пет войници и член на Шин Бет, както и 18 служители на силите за сигурност, са убити в Кфар Аза по време на атаките на 7 октомври, а други 19 цивилни са взети за заложници.
Зив бил държан в плен заедно с Емили в продължение на 40 дни, преди двамата да бъдат разделени. Тя била освободена през януари 2025 г. по време на най-скорошното примирие.
Матан Ангрест
Матан Ангрест е 22-годишен войник от израелската армия с българско гражданство. Бил отвлечен на 7 октомври 2023 г. от своя танк близо до границата на Газа.
Според Jerusalem Post, в публикувани кадри от клането се вижда как бойци от "Хамас" го ритат.
По-рано тази година семейството му заявява, че бивши заложници са им казали, че той страда от изгаряния, инфекции и хронична астма.
Ейтан Мор
Мор бил отвлечен заедно с брат си Яир от Нир Оз.
Яир беше освободен през февруари 2025 г. Тогава "Хамас" показа видеоклип, на който двамата братя се прегръщат.
По-късно Яир си спомни: „Всеки ден си представяхме какво ще правим, ако ни освободят."
Омри Миран
48-годишният Омри Миран бил сниман при срещата си със съпругата си Лишай Миран-Лави. Там той говорил с дъщерите си Рони, на четири години, и Алма, на две години, чрез таблет в базата Реим.
Той е най-възрастният жив заложник, който се завърна в Израел.
Миран бил отвлечен от дома си в Нахал Оз на 7 октомври 2023 г., когато Алма била само на шест месеца.