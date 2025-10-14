Ето как са се променили израелските заложници след 738 дни в плен (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските заложници, които бяха освободени от плен на "Хамас", изглеждат шокиращо променени, когато се срещат с близките си след 738 дни в Газа.

Останалите 20 живи заложници бяха освободени в понеделник, две години след като бяха отвлечени. Тогава "Хамас" започна смъртоносното си нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г. При него загинаха около 1200 души, а 251 други бяха взети за заложници, пише "Дейли мейл".

Те най-накрая бяха върнати след сключването на споразумението между Израел и "Хамас", при което посредничи Доналд Тръмп. То има за цел да сложи край на опустошителната война в Газа, която отне живота на десетки хиляди хора и предизвика хуманитарна катастрофа.

В емоционални моменти пленниците се събраха с родителите, семействата, приятелите и близките си. Семействата, които от 7 октомври насам всеки ден се бореха за освобождаването им от изтощителния плен.

"След толкова години на непрестанна война и безкрайна опасност, днес небето е спокойно, оръжията мълчат и сирените са затихнали", каза Доналд Тръмп в историческа реч пред израелския парламент.

Но бруталната реалност на две години в плен е очевидна. Заложниците сега изглеждат коренно променени от снимките, направени преди да бъдат отвлечени на 7 октомври 2023 г.

Зад усмивките някои изглеждат драстично отслабнали, а други – слаби.

Новият им вид разказва историята на всеки ден, прекаран под земята в страх, че "Хамас" ще им направи същото, което направи на 1195 души, избити преди две години, в деня, който днес е известен като най-тъмният в историята на Израел.

Алон Охел

Кадри, публикувани от "Хамас", показват как 24-годишният Охел е отвлечен от бойците на групировката по време на фестивала "Нова".

През август той е бил видян да се разхожда из град Газа заедно с друг заложник - Гай Хгилбоа-Далал.

От момента на отвличането си Охел има здравословни проблеми. Миналия месец семейството му одобри публикуването на кадър от видео, на който се вижда, че той вече е ослепял с едното око.

Преди да бъде отвлечен, на снимките той е с брада и къдрава коса. Musician Alon Ohel is home.



The before and after shots are horrifying but I’m glad he is finally home.



The strength of this young man after being starved and partially blinded by Gazan terrorists. pic.twitter.com/IV21Mz78a9 — Kosher🎗 (@koshercockney) October 13, 2025

Снимките, споделени от израелската армия, на срещата му със семейството днес показват колко драстично е отслабнал. Брадата и косата му също са обръснати и разкриват изпитите му черти.

Сергев Калфон

27-годишният младеж е бил отвлечен, докато бягал с приятел от музикалния фестивал на 7 октомври. По-късно, въоръжената групировка публикува видеозапис от отвличането му. The moving reunion of Segev Kalfon with his family earlier today.🎗️🇮🇱 pic.twitter.com/KqJASkLwpL — K🎗️ (@westport60) October 13, 2025

През февруари 2025 г., след освобождаването си, Охад Бен Ами разказал на бащата на Калфон, че са били държани заедно с още четирима души в тунел при ужасни условия.

На снимки от преди отвличането му се вижда как той се наслаждава на почивка с приятели. Welcome Home, Segev Kalfon



Segev, 27, was kidnapped by Hamas on October 7, 2023 from the Nova music festival.



Before his abduction he worked in his family’s bakery and was studying finance. He suffers from anxiety, triggered by a serious leg injury sustained earlier that year.… pic.twitter.com/NQycmM9MPj — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 13, 2025

На публикуваните днес снимки обаче той изглежда като сянка на предишното си аз, по лицето му личат следи от дългите години в плен.

Ариел Кунио

Ариел е отвлечен на 7 октомври в кибуца Нир Оз. Брат му, Ейтан, който е избягал от нападението, казва, че последното съобщение от Ариел гласи: „Ние сме във филм на ужасите". Welcome back, Ariel!



Ariel Cunio, 28, was abducted from his house at Kibbutz Nir Oz and released after 738 days. His partner Arbel Yehoud was abducted with him and released after 482 days in captivity.

His brother David was also abducted by Hamas.



Ariel works as a QA manager at… pic.twitter.com/PbQ4m0htRk — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 13, 2025

Партньорът му, Арбел Йехуд, е освободен по-рано, през януари 2025 г., в рамките на сделка, при която "Хамас" е предал 25 живи и осем мъртви заложници.

На новите снимки очите му изглеждат вдлъбнати, докато е с представители на израелската армия след освобождаването си. Той е вързал косата си, която сега е пораснала. Изглежда отслабнал.

After two years with no sign of life, the first footage of Ariel Kounio. pic.twitter.com/FfrnYZRtdX — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) October 13, 2025

Евиатар Давид

На сутринта на 7 октомври той изпратил съобщение: „Бомбардират партито".

Семейството му твърди, че по-късно получило съобщение с кадри, на които той е с белезници в тъмна стая.

През август 2025 г. "Хамас" публикува видео, на което той е измършавял в тунел. Брат му Илай го описва като „човешки скелет... измършавял от глад, може да умре всеки момент".

Дейвид е претърпял една от най-крайните трансформации от всички заложници. Снимките му преди атаките на "Хамас" показват колко жизнен е изглеждал 24-годишният младеж. Evyatar David, a real survivor. pic.twitter.com/ltE2or3MQO — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

На снимката, публикувана днес, той все още изглежда недохранен. Evyatar David.

24.

Kidnapped from the Nova Music Festival on October 7, 2023.

Held by Gaza jihadis for 2 years underground with little food and no daylight.

Tortured.

Forced to dig his own grave.

Finally, coming home. pic.twitter.com/RliRfV63pc — Michael Dickson (@michaeldickson) October 13, 2025

Ейтан Хорн

Като охранител на фестивала "Нова", Хорн е спасил много хора, преди да бъде отвлечен.

През февруари 2025 г. семейството му съобщава, че има признаци за живот. Освободен заложник им разказал, че Ейтан е бил говорител на похитените и поддържал духа на хората. Eitan Horn

👈 First image after his release

👉 How he was before his abduction pic.twitter.com/JuUaJxGhS9 — Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) October 13, 2025

Нови снимки показват, че Хорн е претърпял сериозна физическа трансформация с шокираща загуба на тегло.

Мартан Зангауке

Отвлечен е от Нир Оз заедно с партньорката си Илана Грицевски, която по-късно е освободена по време на примирие през ноември 2023 г. Welcome Home, Matan Zangauker



Matan, 25, was kidnapped by Hamas on October 7, 2023 from his home in Kibbutz Nir Oz, along with his partner, Ilana Gritzewsky. She was freed in a prior hostage release deal in November 2023.



Matan has muscular dystrophy, which has made his… pic.twitter.com/eQDsx7JVcW — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 13, 2025

През декември 2024 г. "Хамас" публикува видеозапис на 25-годишния Матан, в който той описва, че има кожни заболявания. Оплаква се и от недостиг на храна, вода и лекарства. 🇮🇱🇵🇸 | El ex rehén del grupo terrorista Hamás, Matan Zangauker, se reencontró con su familia luego de más de dos años de secuestro y tortura en Gaza. pic.twitter.com/nXsyohbeqV — La Derecha Diario Israel (@DerechaDiarioIS) October 13, 2025

Израелските въоръжени сили публикуваха снимка, на която той е прегърнал майка си след днешната им среща.

Йосеф Хаим Охана

Бащата на 25-годишния младеж се разплака, когато се видяха.

Според приятел на Охана, той е бил на музикалния фестивал и е помагал на хората да се спасят, когато "Хамас" е нападнал. From darkness to light.

On the left Yosef Chaim Ohana, months ago in Hamas captivity, his eyes filled with pain and despair.

On the right — today, standing beside his father, smiling, free, and full of hope.

After two long years, he’s finally tasting freedom.

What a miracle. What… pic.twitter.com/a4iRlR6eD4 — The Uri (@uricohenisrael) October 13, 2025

През май тази година групата пусна видео, на което се виждат той и друг заложник.

Авинатан Ор

Той беше отвлечен на фестивала заедно с приятелката си Ноа Аргамани, но в крайна сметка двамата бяха разделени.

Ноа и другите бяха спасени през юни 2024 г. През март 2025 г. семейството на Авинатан заяви, че има информация, че той е жив. Avinatan Or.



Before and after.



Freedom.- pic.twitter.com/8i9WL2HSEP — Kosher🎗 (@koshercockney) October 13, 2025

Майка му, която е израелско-британска гражданка, отправи емоционална молба за освобождаването му, описвайки колко много копнее да чуе отново сърцето му.

Нимрод Коен

21-годишният младеж е служил като войник в израелската армия, когато танкът му е бил ударен в Нахал Оз.

През февруари 2025 г. семейството му съобщи, че освободен заложник е съобщил, че той е жив, но е в лошо психическо и физическо състояние. Don't stop talking about Nimrod cohen ! 💔🎗 pic.twitter.com/a5CBXNrGqh — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 3, 2025

След освобождаването си той изглежда много отслабнал.

Ром Браславски

21-годишният Ром Бравласки е бил обгърнат с израелското знаме, когато е поздравил членовете на израелската армия при освобождаването си.

Докато е бил на служба по охраната на фестивала, Ром е бил отвлечен, когато се е опитал да спаси ранен човек. Rom Braslavski before and after 738 days of Palestinian captivity.



It turns out there was a famine in Gaza, but the only people who experienced it were the Israeli hostages. pic.twitter.com/9DxSrXvBV5 — Hashem (@HashemAllMighty) October 13, 2025

През август 2025 г. видеозапис го показва как плаче и казва, че е останал без храна и вода и не може да стои на краката си.

Бар Куперштейн

Куперштейн е останал на фестивала, за да помогне на ранените.

Той е казал на баба си, че ще се прибере у дома, когато може, но е бил заловен. Welcome Home, Bar Abraham Kupershtein



Bar, 23, from Holon, was kidnapped by Hamas on October 7, 2023 while working at the Nova music festival.



He was a primary breadwinner for his family, supporting his disabled

father, mother, and 4 younger siblings.



During the attack, Bar… pic.twitter.com/QJkTWW1rDE — Israel ישראל (@Israel) October 13, 2025

На видео от април 2025 г. той е заедно с Максим Херкин. Семейството му е заявило, че изглежда ранен, а тялото му е изтощено от пленничеството. 💙🇮🇱 Bar Kupershtein reunited with his mother after two long years.



He is finally free. pic.twitter.com/RmzxAbbJbq — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

Максим Херкин

37-годишният Максим Херкин е с двойно израелско-руско гражданство. Негови приятели са сред жертвите на атентата. Hostage Maxim Herkin before and after. pic.twitter.com/XwJeoFgakS — Kosher🎗 (@koshercockney) October 13, 2025

На актуалните си снимки снимки той изглежда в добро настроение, докато поздравява лекарите и войниците.

Елкана Бобот

36-годишният Бобот е работил на фестивала, когато е бил отвлечен.

Съпругата му Риква си спомня последния им разговор: „В последния ни разговор... му казах: „Не са само ракетите, ела си у дома", а той ми обеща, че ще се върне." Freed hostage Elkana Bohbot reunites with his wife after 738 days in captivity.



Elkana was kidnapped from the Nova Festival on October 7th 2023.



The couple have a 5 year old son together, Re’em- who has not seen his father in 2 years. pic.twitter.com/2WkPqQwecx — Oli London (@OliLondonTV) October 13, 2025

Медиите цитират освободени заложници, които разказват, че Елкана е развил тежко кожно заболяване в суровите условия. It has been 631 days since October 7 and Israeli hostage Elkana Bohot’s wife and child are still waiting for Hamas to release him



He has spent 631 days starving in Hamas tunnels



His family needs him. @Bring_Daughters 🎗️ pic.twitter.com/CgHANXMcL8 — Mazelit Airaksinen 🇮🇱🎗(מזלית ) (@Mazelit_) June 27, 2025

Гай Гилбоа-Далал

24-годишният младеж посетил музикалния фестивал заедно с брат си Гал. After enduring two long years in Hamas captivity, Guy Gilboa-Dalal has finally been freed.



During those difficult years, he lost hearing in one ear - a painful reminder of the harsh conditions he faced.



He held a deep admiration for Japan and dreamed of one day walking beneath… pic.twitter.com/lD8873LuKN — イスラエル大使館 🎗️Israel in Japan (@IsraelinJapan) October 13, 2025

Докато Гал успял да избяга, Гай бил отвлечен и пленен.

Наскоро "Хамас" публикува видео, на което се вижда как Гай и Алон Охел са в град Газа през август 2025 г.

Дейвид Кунио

35-годишният Дейвид Кунио, по-голям брат на Ариел, е бил отвлечен от кибуца Нир Оз от терористи от "Хамас".

Той работил като електротехник и държал вратата на защитното помещение в семейния си дом затворена в продължение на пет часа, докато нападателите на 7 октомври се опитвали да я отворят насила. Welcome Home, David Cunio



David, 35, was kidnapped from his home in Kibbutz Nir Oz on October 7, 2023, along with his brother Ariel and his wife and twin daughters.



His wife, Sharon Aloni Cunio and their twin three-year-old daughters, Yuli and Emma, were freed in an earlier… pic.twitter.com/VsrS2m2neO — Israel ישראל (@Israel) October 13, 2025

Съпругата му, Шарон Кунио, и тригодишните им близначки Ема и Юли също били отвлечени, преди да бъдат освободени заедно с други 102 заложници по време на едноседмично примирие през ноември 2023 г. WATCH: Brothers David & Ariel Cunio, held captive by Hamas terrorists for 2 years, reunite with their family 🙏 pic.twitter.com/lKjEd0sEha — Breaking911 (@Breaking911) October 13, 2025

След освобождаването му той е заснет усмихнат заедно с представител на израелската армия във военната база Реим в южната част на Израел.

Гали и Зив Берман

28-годишните близнаци Гали и Зив Берман са отвлечени от дома си в кибуца Кфар Аза заедно със съседката си, британско-израелката Емили Дамари. Before and after.



Twin hostages Ziv and Gali Berman finally together and home. pic.twitter.com/5ezK9bFrEY — Kosher🎗 (@koshercockney) October 13, 2025

Около 62 жители, включително пет войници и член на Шин Бет, както и 18 служители на силите за сигурност, са убити в Кфар Аза по време на атаките на 7 октомври, а други 19 цивилни са взети за заложници.

Зив бил държан в плен заедно с Емили в продължение на 40 дни, преди двамата да бъдат разделени. Тя била освободена през януари 2025 г. по време на най-скорошното примирие.

Матан Ангрест

Матан Ангрест е 22-годишен войник от израелската армия с българско гражданство. Бил отвлечен на 7 октомври 2023 г. от своя танк близо до границата на Газа. Welcome Home, Matan Angrest



Matan, 22, was kidnapped by Hamas on October 7 from his tank near Nahal Oz.



Matan is a devoted son and brother to 3 siblings. Known for his kind spirit, determination and love of sports. He once played for Hapoel Haifa’s youth soccer team and is an… pic.twitter.com/QkOjUjVf2e — Israel ישראל (@Israel) October 13, 2025

Според Jerusalem Post, в публикувани кадри от клането се вижда как бойци от "Хамас" го ритат. Matan Angrest in the arms of his little brother 🩵💙 pic.twitter.com/aPuWKm5541 — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 13, 2025

По-рано тази година семейството му заявява, че бивши заложници са им казали, че той страда от изгаряния, инфекции и хронична астма.

Ейтан Мор

Мор бил отвлечен заедно с брат си Яир от Нир Оз.

Яир беше освободен през февруари 2025 г. Тогава "Хамас" показа видеоклип, на който двамата братя се прегръщат. Eitan Mor reunited with his parents after 738 days in hell pic.twitter.com/ADJOQ1S71m — Amit Segal (@AmitSegal) October 13, 2025

По-късно Яир си спомни: „Всеки ден си представяхме какво ще правим, ако ни освободят." Welcome Home, Eitan Abraham Mor



Eitan Abraham Mor, 25, was kidnapped by Hamas on October 7, from the Nova music festival where he worked.

Born and lives in Jerusalem, he is the eldest of Efrat & Tzvika Mor’s 8 children.



He is a barista in Jerusalem and has a deep connection to… pic.twitter.com/5yFem2YXEd — Israel ישראל (@Israel) October 13, 2025

Омри Миран

48-годишният Омри Миран бил сниман при срещата си със съпругата си Лишай Миран-Лави. Там той говорил с дъщерите си Рони, на четири години, и Алма, на две години, чрез таблет в базата Реим. אבא עמרי בבית.

Daddy Omri is Home.

❤️ pic.twitter.com/MrIT2hG51E — Lishay Miran-Lavi (@LishayLM) October 13, 2025

Той е най-възрастният жив заложник, който се завърна в Израел.

Миран бил отвлечен от дома си в Нахал Оз на 7 октомври 2023 г., когато Алма била само на шест месеца. After 2 years of captivity, Omri Miran is now free, with IDF, and will meet his wife @LishayLM and daughters very soon. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/97918JRjf6 — lelemSLP (@lelemSLP) October 13, 2025