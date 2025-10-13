Журналисти искат ЕК да спре финансирането на Сърбия заради натиск върху медиите

Независими журналистически сдружения призоваха Европейската комисия да спре финансирането на Сърбия заради политически натиск върху медии и журналисти, съобщи в. "Данас", цитиран от БТА.

Подписалите изявлението са 9 професионални медийни организации, които призовават председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ясно да поиска мерки за защита на журналистите и свободата на медиите по време на посещението си в региона, което започна днес в Албания, особено в разговора си с президента на Сърбия Александър Вучич.

Те също така заявяват, че ЕК разполага с инструменти, включително възможността за спиране на средства от фондовете на ЕС, които следва да се използват като доказателство за ангажимента на Европейския съюз към независимата журналистика и свободата на медиите в региона.

В съвместното изявление професионалните медийни организации предупредиха за „изключителен натиск върху свободата на медиите в региона", документиран през последните 12 месеца.

В Сърбия се наблюдава рязко увеличение на физическото насилие срещу журналисти, словесните атаки от страна на високопоставени служители, затварянето на медии и пряката политическа намеса в редакционната политика на независимите телевизионни станции, се отбелязва в изявлението като се цитира затварянето на телевизия „Ал Джазира Балканс", засиления политически натиск върху телевизиите N1 и Nova, както и стартирането на канала RT Balkan, руска пропагандна медия.

Според данни на платформата „Картографиране на медийната свобода" в шест страни от Западните Балкани са регистрирани 381 случая на нападения или натиск, които са засегнали 617 журналисти и медийни работници, от които 222 случая са в Сърбия.

Комитетът за защита на журналистите (CPJ) предупреждава, че журналистите все по-често стават мишена на полицията, особено когато отразяват протести, докато данните на Media Freedom Rapid Response (MFRR) показват, че от 1 ноември 2024 г. насам в Сърбия са регистрирани 315 атаки (физически, словесни и институционални) срещу журналисти, редакции и журналистически асоциации. Атаките често са подхранвани от необосновани обвинения срещу медиите от висши държавни служители, включително президента Александър Вучич.

Натискът се засили допълнително по време на антикорупционните протести в страната, а Европейската комисия беше многократно призовавана да посочи ясно на Белград последствията, които атаките срещу журналисти, разпространението на руска пропаганда и системното пренебрегване на безопасността на медийните работници могат да имат върху процеса на разширяване на ЕС и разпределението на средства от европейските фондове.

Въпреки по-ранните предупреждения и препоръки, ситуацията се е влошила допълнително, се казва в изявлението.

Изявлението е подписано от Free Press Unlimited, Европейската федерация на журналистите, Европейския център за свобода на печата и медиите, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Репортери без граници, ARTICLE 19 Europe, Index on Censorship, Международния институт за пресата и Комитета за защита на журналистите (Committee to Protect Journalists).