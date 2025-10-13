Европейската служба за борба с измамите претърси офиси на гръцка агенция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ - OLAF) претърсва днес офиси в Атина на гръцката агенция, отговаряща за селскостопански субсидии от ЕС (ОПЕКЕПЕ), съобщи гръцкото издание „Катимерини", цитирано от БТА.

Проверките са започнали рано на 13 октомври и се очаква да продължат и на 14 октомври.

Източници уточниха, че следователите са поискали различни документи, свързани с дейността на агенцията, включително нейната организационна структура и договори, подписани от ОПЕКЕПЕ.

ОЛАФ все още не е публикувала изявление за претърсването.

Миналия месец министърът на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис каза, че гръцки фермери са присвоили европейски селскостопански субсидии на стойност над 22 милиона в периода 2019-2024 година, като са подавали неверни данни за собственост на земя.

Полицията претърси офиси в Атина на ОПЕКЕПЕ – правителствената агенция, натоварена с надзора и изплащането на субсидиите от ЕС – през юли, като иззе стотици хиляди документи с данъчна информация за фермери.