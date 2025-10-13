Саркози ще започне да излежава петгодишната си присъда на 21 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият френски президент Никола Саркози ще започне на 21 октомври излежаването на петгодишната си присъда за престъпен заговор във връзка с опити за набиране на средства за предизборната кампания през 2007 г. от Либия, съобщи френската медия Ер Те Ел, цитирана от Ройтерс и БТА.

Присъдата бе грандиозен провал за консерватора, който ръководи Франция от 2007 до 2012 г., като съдиите заявиха, че решението им е взето предвид "изключителната сериозност" на случая.

Саркози бе признат за виновен в престъпен заговор във връзка с опити на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му президентска кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Това е третият път, в който Саркози е признат за виновен по обвинения, свързани с измама.