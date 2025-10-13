Георг Георгиев: Регионът ни остава крехък, въпреки примирието в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Регионът остава крехък, въпреки примирието в Близкия изток. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев след срещата с германския си колега Йохан Вадефул, който е на посещение в България, съобщи БТА.

Черно море е граничен с войната регион. Нашето настояване е Черно море да присъства все повече в дневния ред и на НАТО и Европейския съюз, посочи Георг Георгиев.

Министърът на външните работи подчерта, че страната ни има интерес да поддържа региона сигурен, да поддържа теми като сигурност на корабоплаването и други. Той даде пример с транспортните коридори и тези за военна мобилност, като посочи важното значение на транспортен коридор 8.

Германският външен министър Йохан Вадефул започна днес двудневно посещение в България и Румъния, а разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана, предаде ДПА, като цитира външното министерство в Берлин.