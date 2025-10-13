ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радеви не ремонтирали в село Невша, но яли баница ...

Израел: Освободихме близо 2000 затворници

Освободени заложници Снимка: Екс/NewsNation

Израелската служба за управление на затворите заяви днес, че е освободила близо 2000 затворници, предимно палестинци, като част от споразумението за прекратяване на огъня в Газа, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

В изявление на Службата се казва, че „1968 терористи са били прехвърлени от няколко затвора в цялата страна в затворите „Офер" и „Кциот".

„След приключване на необходимите процедури в затворите и одобрението на политическите власти, всички терористи са били освободени, като тези от затвора „Офер" потеглят към Западния бряг и Източен Йерусалим, а от тези от затвора „Кциот" – към Керем Шалом", добавиха властите, визирайки един от пропускателните пунктове по границата с ивицата Газа.

