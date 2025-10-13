Обвинен в палеж на офис на Сръбската прогресивна партия е пуснат под домашен арест

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мярката задържане под стража на сръбския студент Богдан Йовичич, обвинен за подпалването на офис на управляващата Сръбска прогресивна партия в Нови Сад, е заменена с домашен арест, потвърди Висшият съд в северния сръбски град Нови Сад пред Радио „Свободна Европа".

„С решение на съдията по предварителното производство от Висшия съд в Нови Сад е прекратено задържането на заподозрения Богдан Йовичич и е наложена мярка за забрана за напускане на апартамента с прилагане на електронно наблюдение за срок от три месеца", се казва в писмения отговор на съда.

Богдан Йовичич беше задържан след антиправителствен протест на 14 август, след като граждани разрушиха офисите на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) в Нови Сад.

Той е обвинен в насилствено поведение на спортни събития и публични събирания.

Йовичич започна гладна стачка на 11 септември, след като арестът ми беше удължен, а на 17 септември беше транспортиран в затворническата болница в Белград.

Гладната му стачка приключи на 23 септември.

В Сърбия се провеждат масови антиправитествени протести, оглавени от студенти, с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на 16 души, които загинаха след срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година. През лятото протестите доведоха до прояви на гражданско неподчинение, сблъсъци с полицията и масови арести.