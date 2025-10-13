ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел: Получихме телата на 4 мъртви заложници, държани от „Хамас"

Много заложници от Израел бяха взети по време на войната Снимка: 24 часа архив

Израелските въоръжени сили обявиха, че са получили телата на четирима мъртви заложници, държани от „Хамас" в Газа, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Очаква се палестинската групировка да върне на Израел телата на общо 28 мъртви заложници като част от споразумението за прекратяване на огъня, въпреки че все още не е ясно кога ще бъдат изпратени останалите.

Израелските въоръжени сили казаха, че в момента транспортират телата към територията на Израел, за да бъдат идентифицирани. Военните казаха, че засега няма да разкриват имената на мъртвите заложници и призоваха обществеността да прояви търпение и да изчака приключването на официалната процедура по разпознаването им в Националния център по съдебна медицина.

