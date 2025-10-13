Ердоган: Траен мир в Газа може да бъде постигнат само с решение за две държави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Траен мир в Газа може да бъде постигнат само с решение за две държави, каза турският президент Реджеп Ердоган на британския премиер Киър Стармър, призовавайки международната общност за усилия в тази посока. Това съобщи Анадолската агенция (АА), цитирана от БТА.

Срещата се състоя по време на посещението на Ердоган в Шарм ел Шейх, Египет, където се проведе международната среща на високо равнище във връзка с мирния план за Газа. В рамките на срещата Ердоган разговаря и с други световни лидери.

Ердоган и Стармър обсъдиха двустранните отношения, както и регионални и световни въпроси, съобщи Дирекцията за комуникации на турското президентство в турската социална платформа „ЕнСосял" (NSosyal).

Анкара работи усилено за прекратяване на израелските атаки и постигане на прекратяване на огъня в Газа, каза турският президент пред британския премиер, подчертавайки, че усилията за постоянно прекратяване на огъня и проправяне на пътя към мир ще продължат да растат.

Ердоган също така подчерта необходимостта от непрекъсната хуманитарна помощ за Газа и от незабавното започване на възстановяването на ивицата.

Той каза, че се работи за засилване на сътрудничеството между Турция и Обединеното кралство във всички области, особено в отбранителната промишленост.

На отделна среща турският президент и френският държавен глава Еманюел Макрон обсъдиха двустранните отношения и ситуацията в Газа.

Ердоган също изрази решимостта си за засилване на сътрудничеството между двете страни във всички области.

Той изтъкна значението на поддържането на прекратяването на огъня и напредъка в усилията за възстановяване на Газа, отбелязвайки, че Турция продължава непрекъснатата си хуманитарна помощ, за да помогне за прекратяване на хуманитарната криза в региона.

Ердоган подчерта колко важно за постигането на траен мир е решението за две държави.

Турският президент Реджеп Ердоган се срещна и с вицепрезидента и заместник министър-председателя на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян.

Двамата лидери обсъдиха двустранните отношения, както и регионалните и световните развития, съобщи Дирекцията за комуникации на турското президентство.

Ердоган подчерта, че укрепването на политическите връзки между Турция и ОАЕ е допринесло значително за сътрудничеството в търговията и инвестициите.

Той каза, че двете страни полагат усилия за напредък на сътрудничеството в други области, особено в отбранителната промишленост.

Обръщайки внимание на ситуацията в Газа, Ердоган каза, че Турция работи за прекратяване на продължаващия геноцид и че се отваря прозорец с възможност за траен мир – прозорец, който трябва да бъде внимателно използван.

Турският президент подчерта важността на пълното прилагане на споразумението за прекратяване на огъня, осигуряването на непрекъсната доставка на хуманитарна помощ в Газа и незабавното започване на действия за възстановяване в региона.

Ердоган проведе и отделни срещи при закрити врати с италианския премиер Джорджа Мелони и с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани.