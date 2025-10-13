Заложник, държан от "Хамас": Песента е моята сила и краят на страданието ми

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелско-сръбският гражданин Алон Охел, 24-годишен музикант, който е освободен заедно с първите седем заложници от палестинската групировка "Хамас", написа в първото си послание, че „песента е неговата сила и краят на страданието му". Това съобщиха Израелските отбранителни сили, цитирани от ТАНЮГ и БТА.

„Моята песен е моят бриз, моят отворен прозорец, моята сила, смехът и сълзите, краят на моето страдание. Аз съм си вкъщи", написа Охел на дъска, докато беше в хеликоптер на път за болница в Израел.

Това показва снимка, публикувана от Израелските отбранителни сили.

Алон Охел беше сниман да седи усмихнат в хеликоптера между майка си и баща си, държейки дъска, на която е написал своето първо послание след освобождаването си.

Той беше отвлечен от "Хамас" на 7 октомври 2023 г. по време на нападението срещу музикалния фестивал „Супернова".

"Охел получи сериозни наранявания, загуби зрението на едното си око, а зрението на другото е сериозно увредено. Освободените заложници потвърдиха, че той е бил държан в тунели, окован и без медицински грижи", се казва в изявлението на Израелските отбранителни сили.

Почетният консул на Сърбия в Израел Александър Николич заяви по-рано днес пред сръбската национална телевизия РТС, че според кадрите, които семейството му е имало възможност да види, може да се каже, че Алон Охел изглежда относително добре.

Освобождаването на Алон Охел беше приветствано от сръбския външен министър Марко Джурич и от сръбския президент Александър Вучич, които изказаха благодарност на Израел и САЩ за освобождаването на 24-годишния младеж със сръбски корени.

Израел предприе военна операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.