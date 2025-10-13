Президентът на Египет: Европейските сили трябва да насърчават спазването на мира в Газа

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси взе участие в разговори на високо ниво в кулоарите на срещата на върха в Шарм ел Шейх, която събра йорданския крал, френския и турския президент, катарския емир, германския канцлер, италианския, британския и канадския премиер, както и саудитския външен министър. Това съобщи египетската новинарска агенция МЕНА, цитирана от БТА.

Говорителят на президента Мохамед еш Шенауи заяви, че срещата е свикана, за да бъдат координирани действията между участващите страни по отношение на прилагането на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, включително усилията, свързани с възстановяването на ивицата и хуманитарната помощ.

Сиси подчерта важността на свикването на Конференцията за възстановяване на Газа в Кайро през ноември 2025 г. и че трябва да се използва инерцията, генерирана от срещата в Шарм ел Шейх.

Президентът също така подчерта необходимостта европейските страни да съдействат за прилагането на споразумението като насърчават страните по спогодбата да спазват договорките. Той също така отбеляза, че Египет и Йордания обучават служители на палестинската полиция и призова европейските партньори да подкрепят тези усилия.

Говорителят добави, че лидерите са подчертали важността на осигуряването на достатъчно хуманитарна помощ за Газа, помощ за разчистването на отломките и създаването на механизъм за координация между страните, участващи в срещата, за да се постигне съгласие по конкретни стъпки за постигане на определените цели.

Отвъд рамките на разговорите, египетският президент заяви, че споразумението „затваря болезнена глава в човешката история и слага началото на нова ера на мир и стабилност" за Близкия изток, предаде Франс прес.

Сиси, който подписа декларация с колегите си гаранти на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас днес, заяви, че това е „исторически ден" за мир, който подготвя почвата за решение с две държави.