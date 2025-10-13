Правят музикален път край Одрин, шофьорите ще чуват османски военен марш

В рамките на специална програма на турското министерство на транспорта от днес на скоростния път Одрин-Къркларели в района на село Сьогютлюдере е въведен в експлоатация нов музикален път, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

За изпълнението на проекта на платното на скоростния път е поставена специална настилка, благодарение на която, шофьорите, които се движат със съобразена скорост, ще могат да чуят откъс от османския военен марш „Мехтер".

През май в рамките на същата програма в Турция за пръв път бе открита подобна инсталация на първокласния път Налъхан - Бейпазар в окръг Анкара, като преминаващите там могат да се насладят на част от класическото произведение на Волфганг Амадеус Моцарт „Турски марш".