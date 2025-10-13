ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: Близо 50% от поляците искат да сменят Доналд Туск

2016
Доналд Туск Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Близо петдесет процента от поляците подкрепят идеята за смяна на Доналд Туск като министър-председател на Полша, според ново проучване, публикувано днес, съобщи Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Изследването по поръчка на обществената радиостанция RMF разкри, че 47 процента от анкетираните подкрепят замяната на Туск, докато 32 процента са против смяната на настоящото ръководство на правителството.

Двадесет и един процента от анкетираните нямат мнение.

Проучването е направено от социологическата агенция "Опиния24" (Opinia24) при анкетирани 1000 души.

Доналд Туск Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

