Проучване: Близо 50% от поляците искат да сменят Доналд Туск

Близо петдесет процента от поляците подкрепят идеята за смяна на Доналд Туск като министър-председател на Полша, според ново проучване, публикувано днес, съобщи Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Изследването по поръчка на обществената радиостанция RMF разкри, че 47 процента от анкетираните подкрепят замяната на Туск, докато 32 процента са против смяната на настоящото ръководство на правителството.

Двадесет и един процента от анкетираните нямат мнение.

Проучването е направено от социологическата агенция "Опиния24" (Opinia24) при анкетирани 1000 души.