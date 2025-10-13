Палестинец, изнасилил и убил 13-годишен, е сред освободените затворници от Израел

Палестинец, който е изнасилил 13-годишно момче, преди да го пребие до смърт с железен прът, е сред затворниците, които ще бъдат освободени от Израел съгласно споразумението за мир.

Ахмед Махмед Джамил Шахада е осъден на смърт през 1989 г., след като е примамил тийнейджъра Орен Бахрами в манастир в Яфа, Тел Авив, преди да го изнасили и пребие до смърт.

Родителите на Орен, които са от южната част на Тел Авив, съобщили за изчезването му през април 1989 г. Детективите, работещи по случая, първоначално подозирали, че е бил отвлечен от терористи, след като открили изоставения му велосипед в пристанище в Яфа.

Но няколко дни по-късно тялото му, показващо признаци на тежко малтретиране, е намерено в изоставена стая в манастира.

Полицията арестувала Шахада, тогава 26-годишен, и го разпитвала няколко дни. Той признал, че е срещнал момчето, докато е ловил риба на пристанището, преди да го примами.

A Palestinian prisoner, Ahmed Mahmed Jameel Shahada, convicted of the 1989 rape and murder of 13-year-old Israeli teen Oren Baharami, is reportedly set for release as part of the Gaza ceasefire and hostage deal. The original crime was ruled criminally, not nationally, motivated,… pic.twitter.com/v5vSQCDQg0 — ILTV Israel News (@ILTVNews) October 13, 2025

Заедно с друг съучастник, Шахада малтретирал Орен, преди да го убие, като го ударил по главата с железен прът.

Властите установили, че убийството на момчето не е мотивирано от тероризъм, а по-скоро от криминален характер. Неговото освобождаване се очакваше едва през 2036 г.

Кати, майката на Орен, разкрива, че никой от израелското правителство не ѝ е казал, че изнасилвачът и убиецът на сина ѝ ще бъде освободен съгласно споразумението за заложници, подписано от "Хамас" и Израел на 8 октомври, почти точно две години след нападението на терористичната групировка срещу Израел.

Кати казва, че е разбрала едва след като журналист от израелския вестник „Аарец" се е свързал с нея. Тя споделя, че това е шок за нея, никога не си е представяла, че той ще бъде включен в сделката.

"Много ми е трудно да го приема", заявява жената.

„Убийството не беше признато за тероризъм и през годините никой никога не ни е информирал за случващото се. Спира ми дъха", добавя още тя.

"Хамас" освободи 20 израелски заложници, а Израел освободи близо 2000 палестински затворници съгласно споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, чиято администрация посредничи за сделката, направи бурно посещение в региона, първо в Израел, където се обърна към парламента, последван от многократни аплодисменти. На 13 октомври той кацна в Египет за „Срещата на върха на мира", където световните лидери обсъдиха плана за прекратяване на огъня, пише "Дейли Мейл".

🇮🇱💙Listen to the huge cheer as thousands of Israelis hear the announcement that the first 7 hostages released are officially in the hands of the IDF.pic.twitter.com/r5Fbq0lYOy — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

За Газа се подготвяше още по-голяма помощ, голяма част от която е в руини след двегодишна война, започнала, когато водените от "Хамас" бойци нападнаха Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души и вземайки 251 за заложници.

При последвалата инвазия на Израел в Газа са били убити над 67 600 палестинци, според здравното министерство на Газа.

Автобуси, превозващи десетки освободени палестински затворници, пристигнаха в окупирания Западен бряг и Ивицата Газа, съобщи управляваната от "Хамас" Служба за затворници.

Те бяха първите, освободени от около 1700 души, които войските отвлякоха от Газа по време на войната и държаха без обвинения, както и около 250 палестинци, излежаващи присъди.

Най-малко 154 от палестинците бяха депортирани в Египет от Западния бряг, съгласно клаузите в споразумението.

Много от тях са членове на "Хамас" и фракцията "Фатах", които са били хвърлени в затвора заради стрелби, бомбени атентати или други нападения, при които са убити или са извършени опити за убийство на израелци, както и други, осъдени по по-леки обвинения. Те ще се върнат на Западния бряг или в Газа, или ще бъдат депортирани другаде.