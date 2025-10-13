ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кошмарът свърши: Тръмп сложи точка на войната в Га...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21495137 www.24chasa.bg

Льокорню ще внесе бюджет, целящ да намали дефицита до 4,7% до края на 2026 г.

1492
Себастиан Льокорню КАДЪР: Екс/@SebLecornu

Правителството на френския премиер Себастиан Льокорню ще внесе за разглеждане бюджет, целящ да намали дефицита до 4,7% до края на 2026 г., съобщи днес френското делово издание „Трибюн“, цитирано от Ройтерс и БТА. 

Според вестника проектобюджетът предвижда намаляване на разходите с 31 милиарда евро чрез комбинация от съкращаване на разходите и увеличаване на приходите.

Очаква се държавната план-сметка да включва данъчна мярка, насочена срещу холдинговите компании на богатите, и да не предвижда повишаване на пенсиите и социалните помощи в съответствие с индекса на инфлацията, добавя „Трибюн“.

Себастиан Льокорню КАДЪР: Екс/@SebLecornu

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници