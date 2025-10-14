ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

14 загинаха при срутване в златна мина в Южна Венецуела

Златна мина Снимка: Pixabay

Най-малко 14 души загинаха след срутване в златна мина в град Ел Каляо, Южна Венецуела, в резултат на проливните дъждове в района, съобщиха днес спешните служби, цитирани от Ройтерс и БТА.

Аварийно-спасителните екипи съобщиха, че спасителните дейности продължават и че са открити тела на загинали в три отделни шахти на мината "Куатро Ескинас де Каратал.

"Първата фаза от спасителните дейности е изпомпването на вода от всички шахти в сектора, за да се намали нивото на водата, а след това ще се оценят възможностите за спасяване", написаха служители на спешните служби в социалните мрежи.

Информацията за броя на жертвите се базира върху свидетелства на други миньори, казаха спасители пред Асошиейтед прес. Наводнението е причинило срутване във вертикалните шахти.

Ел Каляо е миньорски град с 30 000 души население, по-голяма част от което зависи пряко или непряко от добива на злато, посочва АП.

