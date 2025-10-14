Украйна може да получи ракети "Томахок" от НАТО, САЩ или с пари на замразени руски активи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че потенциалното финансиране за доставката на ракети "Томахок" на Украйна може да дойде от три източника: програмата PURL на НАТО, "Мега сделка", която се договаря със САЩ, и замразени руски активи.

Той направи тези коментари по време на съвместна пресконференция с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, съобщи кореспондент на агенция Укринформ, цитиран от БТА.

На въпроса за възможните варианти за финансиране на доставки на ракетите "Томахок" Зеленски предложи три варианта.

"Един от вариантите е програмата PURL (Приоритетен списък с нуждите на Украйна) на НАТО. Чрез този механизъм НАТО закупува различни видове оръжия от САЩ със собствени средства и след това ни прехвърля това, от което се нуждаем", заяви Зеленски.

Вторият потенциален източник, добави той, е голямо двустранно споразумение със САЩ – "Мега сделка" – преговорите по което все още продължават.

"Вторият вариант е директна покупка чрез "Мега сделката". Това е голямо начинание и все още има много работа", каза Зеленски.

Той добави, че средства от замразени руски активи също могат да бъдат използвани за закупуване на ракети "Томахок".

"Това определено е добър вариант", каза украинският президент и добави, че все още е твърде рано да се обсъждат точните количества или условия на потенциалните доставки.

Както Укринформ съобщи по-рано, Тръмп заяви, че Украйна може да получи крилати ракети "Томахок", ако Русия откаже да потърси мирно решение на войната в Украйна.