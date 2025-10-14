Кметът на Лима подава оставка, кандидатира се за президент на Перу

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ултраконсервативният кмет на Лима, Рафаел Лопес Алиага, обяви днес, че подава оставка, за да се кандидатира за президент на Перу на изборите през април догодина, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

Това ще бъде вторият път, в който 64-годишният Лопес Алиага се кандидатира за най-високата длъжност в държавата, след първия му опит през 2021 г.

Кметът бизнесмен и милионер, верен на католическото учение "Опус Дей", според което всеки вярващ може да достигне святост, с твърда позиция срещу организираната престъпност, води в социологическите проучвания, подкрепен от нарастващата несигурност в южноамериканската страна.

"Обявявам оставката си от поста кмет на Лима, за да се кандидатирам в първичните избори на партията "Народно обновление", заяви той в писмо, прочетено пред общинския съвет.

Перу преживява сериозна криза в областта на сигурността, особено заради престъпните групировки, които се занимават с изнудване и извършват все повече убийства.

Сред другите си идеи Рафаел Лопес Алиага, който е кмет на Лима от 2022 г., предлага военни съдилища да съдят най-опасните престъпници, които той нарича "градски терористи", посочва АФП.