Крайнодясната партия АУР води в електоралните нагласи на румънците

Крайнодясната опозиционна партия Алианс за обединение на румънците (АУР) води със сериозна преднина в намеренията за гласуване на румънците, показват резултатите от проучване на института ИНСКОП, цитирани от сайта Хотнюз е БТА.

Партията, ръководена от Джордже Симион, би спечелила парламентарните избори в страната, ако те бяха следващата неделя, с два пъти по-голям резултат от класираната на втори място партия, сочи анкетата, осъществена в периода 6-10 октомври 2025 г.

Според проучването АУР би получила 40 процента от гласовете, следвана от Социалдемократическата партия (СДП) със 17,6 процента и Национално-либералната партия (НЛП) с 14,8 процента. Другите две партии от управляващата коалиция - Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), получават съответно 11,5 и 5,2 процента.

Заедно партиите, които формират настоящата управляваща коалиция, събират 49,1 процента от намеренията за вот на румънците.

Две от партиите, които в момента са в парламента, са далече от 5-процентния електорален праг, показват още резултатите от проучването. Това са крайнодясната Партия на младите хора (ПОТ), която получава 2,6 процента от намеренията за гласуване, и също крайнодясната SOS Румъния с 2 процента.