Малкият Иванчо за разликата между раците и политиц...

Макрон смята, че заплахата от "Хамас" остава и след примирието

Еманюел Макрон на тръгване от Шарм ел шейх СНИМКА: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон предупреди за продължаващата заплаха от палестинската войнстваща групировка "Хамас" след сключването на примирие във войната в Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

В следващите седмици и месеци ще има терористични атаки и дестабилизация, заяви Макрон вчера преди заминаването си от египетския курорт Шарм ел Шейх на Червено море, където участва в церемонията по подписването на споразумението между "Хамас" и Израел.

"Все още съм обезпокоен, защото знаем как работят нещата с терористичните групировки", отговори Макрон на въпроса на журналист дали се опасява, че "Хамас" ще запълни властовия вакуум в ивицата Газа.

"Не можеш да разформироваш терористична групировка, наброяваща хиляди бойци, с всички тези тунели и оръжия за една нощ", добави той.

Макрон призова за строг международен мониторинг на ситуацията в Газа.

