Германия закри 1400 сайта от Източна Европа, свързани с измами при онлайн търговия

Снимка: Pixabay

Германски следователи и финансовият регулатор БаФин (BaFin) са закрили над 1400 незаконни уебсайта в Източна Европа, свързани с измами с онлайн търговия, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Акцията, наречена "Операция Херкулес", е проведена от полицията на провинция Баден-Вюртемберг, БаФин, Европол и българските власти. Целта е била да бъдат спрени дейностите на мрежи, които улесняват измамни инвестиционни схеми чрез фалшиви търговски платформи.

Потребителите на тези сайтове били насочвани към брокери, работещи от кол центрове в чужбина, които ги убеждавали да инвестират големи суми в криптовалути. В много случаи хората разбирали чак след месеци, че парите им изобщо не са били инвестирани.

"Измамниците стават все по-добри като използват изкуствен интелект, за да създават постоянно нелегални сайтове и да примамват инвеститори в капан", коментира Биргит Родолфе от БаФин.

Подобна акция беше проведена през юни, когато бяха блокирани 800 незаконни домейна. Оттогава са регистрирани над 20 милиона опита за достъп до тях.

"Мерките сериозно отслабиха престъпните мрежи, като успяхме да противодействаме на основни елементи от тяхната техническа инфраструктура", се казва още в съвместното съобщение.

