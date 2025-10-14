ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

64 жертви на проливните дъждове в Мексико

1192
Последствия от наводненията в Мексико СНИМКА: Ройтерс

Жертвите на проливните дъждове, които засегнаха Мексико миналата седмица, нараснаха до 64 души вчера, след като спасителните екипи в страната започнаха издирвателни операции в райони, останали до този момент изолирани от свлачища, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Според предварителни оценки на властите около 100 000 жилища са били засегнати от бедствието, а президентът на страната Клаудия Шейнбаум заяви, че жилищата близо до реките "на практика са изчезнали." Тя уточни, че може да отнеме дни, преди спасителните екипи да достигнат някои региони на Мексико.

Проливните дъждове, довели до наводнения и свлачища, засегнаха пет мексикански щата. Шейнбаум посети някои засегнати общини, за да се запознае с мащаба на разрушенията. Там тя обеща бърз и широкообхватен отговор от страна на властите.

Последствия от наводненията в Мексико СНИМКА: Ройтерс

