Фон дер Лайен е впечатлена от напредъка на Черна гора в евроинтеграцията

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е впечатлена от амбицията, решителността, смелостта и напредъка, който Черна гора постигна в европейската си интеграция в последните две години, написа черногорският премиер Милойко Спаич в публикация в Екс, цитирана от БТА.

"Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен е впечатлена от амбицията, решителността, смелостта и напредъка, който Черна гора постигна в европейската си интеграция в последните две години. Ангажираността и фокусът върху реформите ни водят към осъществяване на целта - през 2028 г. да се присъединим към Европейския съюз", посочи Спаич.

В публикация в профила си в Екс Фон дер Лайен каза, че когато е в Черна гора усеща "сърцето на Европа да тупти".

"Вие не сте само ангажирани с европейското си бъдеще, вие сте ентусиазирани за него. И се вижда. Защото водите в процеса на присъединяване", написа тя. "Черна гора може да постигне европейската си амбиция, ако остане съсредоточена върху целта, и ако остане обединена".

Фон дер Лайен е на посещение в Черна гора, като днес се очаква да открие, заедно с черногорския премиер, инвестиционна конференция ЕС-Черна гора на тема "Умен растеж, Зелено бъдеще: Ускоряване на инвестициите в Черна гора".

Вчера тя се срещна и с президента на Черна гора Яков Милатович, с когото обсъдиха реформите в страната, които приближават Подгорица до членство в ЕС.