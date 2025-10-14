Малайзия и САЩ ще съдействат за подписването на декларация за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа

Малайзия и САЩ ще съдействат за постигането на споразумение за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа, съобщи малайзийският външен министър Мохамад Хасан, цитиран от Ройтерс.

Улесняването на прекратяването на огъня между двете страни с посредничеството на Куала Лумпур и Вашингтон ще изисква от тях да премахнат всички мини и тежка артилерия от границите си, каза топ дипломатът.

Той изрази надежда, че споразумението ще бъде подписано по време на предстоящата среща на върха на АСЕАН, която ще се проведе в малайзийската столица Куала Лумпур от 26 до 28 октомври.

"По време на срещата на върха се надяваме да станем свидетели на подписването на декларация, която да остане в историята с името Споразумението от Куала Лумпур, между тези два съседа, за да се гарантира мир и трайно прекратяване на огъня", каза Мохамад Хасан пред медиите.

Напрежението между Тайланд и Камбоджа, предизвикано заради недемаркирани участъци по общата им сухопътна граница, дълга 817 километра, през юли прерасна в петдневен кървав сблъсък.

Това бе най-тежкият военен конфликт между двете страни от повече от десет години, при който загинаха най-малко 48 души, а стотици хиляди бяха временно принудени да напуснат домовете си от двете страни на границата.

На пресконференцията Мохамед Хасан заяви също така, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Малайзия на 26 октомври, за да присъства на церемонията по подписването на споразумението между Тайланд и Камбоджа.