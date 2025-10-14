ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и Исландия ще засилят сътрудничеството си в областта на геотермалната и зелената енергия

Президентът на Китай Си Цзинпин. СНИМКА: bulgarian.cri.cn

Китай и Исландия ще засилят сътрудничеството си на междуправителствено и индустриално равнище в областта на геотермалната и зелената енергия, съобщиха Ройтерс и китайската държавна телевизия, цитирани от БТА.

Според съвместно изявление двете страни ще работят за намаляване на емисиите на парникови газове, насърчаване на енергийния преход и създаване на зелени работни места и бизнес възможности.

Документът бе публикуван след среща в Пекин между китайския президент Си Цзинпин и исландската президентка Хала Томасдотир, която е на визита в Китай.

