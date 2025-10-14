Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама българи са осъдени за кражба на олио от Южна Кумбрия с цел рециклиране.

39-годишният Николай Костов и неговият шурей Димитър Мурджев на 37 г., бяха осъдени от Магистратския съд на Южна Кумбрия на 8 октомври, след като бяха признати за виновни по едно обвинение за кражба.

Питър Кели, прокурор по делото, изложи фактите по случая.

Двамата били забелязани в автомобил, който се сторил съмнителен на полицията. На ул. "Чърч Стрийт" в Амбълсайд органите на реда проверили колата и открили оборудване, което двамата мъже използвали, за да откраднат олио, пише The Westmorland Gazette.

В автомобила са били открити варели, количка и контейнери за преливане на олио.

Костов е казал на полицията, че е пътувал до този район, за да си търси работа.

„Те са искали да рециклират олиото", каза прокурорът Кели.

Мурджев заявил, че се занимава с рециклиране, но е отрекъл да е направил нещо нередно.

Костов има предишна присъда за подобно престъпление от 2023 г. Шуреят му живеел в Германия и дошъл на гости на сестра си и зет си в Шефилд.

"Той иска да се върне в Германия, работи като разносвач на списания и вестници", обясни защитата му.

Другият мъж се е извинил за постъпката си пред магистратите и посочил, че има постоянна работа.

Съдът осъди Костов на 150 часа общественополезен труд, а шуреят му е глобен с 588 паунда. Двамата също така ще трябва да платят 300 паунда за съдебните разноски, а оборудването им е конфискувано.