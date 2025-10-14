ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадин Ангелов: Подкрепям забрана на социални мр...

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21496639 www.24chasa.bg

Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания

2924
Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания СНИМКА: Pixabay

Двама българи са осъдени за кражба на олио от Южна Кумбрия с цел рециклиране.

39-годишният Николай Костов и неговият шурей Димитър Мурджев на 37 г., бяха осъдени от Магистратския съд на Южна Кумбрия на 8 октомври, след като бяха признати за виновни по едно обвинение за кражба.

Питър Кели, прокурор по делото, изложи фактите по случая.

Двамата били забелязани в автомобил, който се сторил съмнителен на полицията. На ул. "Чърч Стрийт" в Амбълсайд органите на реда проверили колата и открили оборудване, което двамата мъже използвали, за да откраднат олио, пише The Westmorland Gazette. 

В автомобила са били открити варели, количка и контейнери за преливане на олио.

Костов е казал на полицията, че е пътувал до този район, за да си търси работа.

„Те са искали да рециклират олиото", каза прокурорът Кели.

Мурджев заявил, че се занимава с рециклиране, но е отрекъл да е направил нещо нередно.

Костов има предишна присъда за подобно престъпление от 2023 г. Шуреят му живеел в Германия и дошъл на гости на сестра си и зет си в Шефилд. 

"Той иска да се върне в Германия, работи като разносвач на списания и вестници", обясни защитата му. 

Другият мъж се е извинил за постъпката си пред магистратите и посочил, че има постоянна работа. 

Съдът осъди Костов на 150 часа общественополезен труд, а шуреят му е глобен с 588 паунда. Двамата също така ще трябва да платят 300 паунда за съдебните разноски, а оборудването им е конфискувано. 

Осъдиха двама българи за кражба на олио във Великобритания СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници