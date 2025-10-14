ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мотор с подписа на папа Лъв XIV ще бъде предложен на търг в Мюнхен

1252
Папа Лъв XIV

Мотоциклет с подписа на папа Лъв XIV в събота ще бъде предложен на търг в Мюнхен, предаде ДПА, като се позова на съобщение на аукционната къща "Сотбис", пише БТА.

Светият отец остави автограф на произведения от Бе Ем Ве мотоциклет през септември във Ватикана. "Сотбис" разпространи снимки, на които се вижда как Лъв XIV е седнал върху бялото возило, държейки в ръцете си каска в същия цвят.

Мотоциклетът бе докаран в Рим от група, наричаща се "Мотористите на Исус". Те пътуваха в продължение на три дни от германския град Шаафхайм до площад "Свети Петър".

Твърди се, че моделът на мотоциклета е вдъхновен от т.нар. папамобил, с който папата се придвижва на публични събития от близо век насам.

Очаква се в събота мотоциклетът да бъде продаден за сумата между 40 000 и 60 000 евро. Постъпленията ще бъдат дарени на Папските мисионерски дружества в Австрия за подпомагане на деца в Мадагаскар.

Папа Лъв XIV

