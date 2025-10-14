Ердоган посъветва Мелони да откаже цигарите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският президент Реджеп Ердоган посъветва министър-председателката на Италия Джорджа Мелони да откаже цигарите в шеговит разговор между двамата в кулоарите на вчерашната среща на върха в Египет за Газа, съобщава турският в. "Хюрийет" и БТА.

В закачлив диалог между двамата, заснет на видео, Ердоган, който е добре известен с неприязънта си към тютюнопушенето и алкохола, казва на Мелони, че изглежда чудесно, но трябва "да я накара да спре да пуши".

"Знам, знам", отговоря през смях министър-председателката на Италия.

Забележката на турския лидер развесели както самата Мелони, така и френския президент Еманюел Макрон, който стоеше наблизо и дочу разговора. "Невъзможно е", намеси се развеселен Макрон.

Шеговитата размяна на реплики в кулоарите не остана незабелязана от журналистите - за разговора съобщиха редица италиански и световни медии, сред които "Кориере дела сера", "Джорнале", "Република", "Политико", руската агенция ТАСС, турските вестници "Миллийет", "Йени шафак" и редица други.

Диалогът се състоя, докато световните лидери очакваха американския президент Доналд Тръмп, чието късно отпътуване от посещението му в Израел доведе до тричасово закъснение на мирната среща за Газа, проведена в египетския курорт Шарм Ел Шейх, уточнява "Хюрийет".