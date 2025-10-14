ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина един от основните заподозрени за трагедията в дискотека "Пулс" в Кочани

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония СНИМКА: МКД.МК

Почина един от първите заподозрени и задържани след пожара в Кочани, Северна Македония, където през март загинаха 59 души, а по-късно от изгаряния живота си загубиха още трима.

Владо Петров е получил сърдечен удар, най-вероятно причинен от силния стрес след трагичния инцидент в дискотека "Пулс". Той беше един от основните заподозрени, тъй като в качеството си на главен инспектор по движението, е издал ненадлежно разрешително за паркиране пред дискотеката, съобщи БНТ

Половин година по-късно, градът и местната общественост в Кочани са изправени на нокти заради липсата на развитие по случая. Родители и близки на загиналите деца всеки ден затварят кръговото движение в града в знак на протест и с искане за справедливост. Според тях, делото се бави нарочно от адвокати на задържаните, сред които са министър и много държавни служители.

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, РС Македония СНИМКА: МКД.МК

