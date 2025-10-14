ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Костадин Ангелов: Подкрепям забрана на социални мр...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21497037 www.24chasa.bg

Арестуваха двама, заподозрени за стрелбата с четирима ранени в Брюксел

1572
Полиция

Белгийската полиция арестува двама заподозрени във връзка със стрелбата в центъра на Брюксел миналата сряда, при която бяха ранени четирима души, съобщи агенция Белга, цитирана от БТА.

Задържаните са на 16 и 18 години. Непълнолетният е настанен в специализирана съдебна институция, а пълнолетният остава в ареста. Двамата са били заловени непосредствено след стрелбата, но прокуратурата съобщи официално за ареста им едва вчера.

Инцидентът стана малко след полунощ на 8 октомври. Патрули на полицията, които чули изстрели, са пристигнали на мястото и са открили четирима ранени, двама от които в критично състояние. Пострадалите са откарани в болница.

Малко по-късно служителите на реда забелязали двамата заподозрени близо до местопрестъплението. Те се опитали да избягат със скутер, но били задържани след кратка гонка. У тях било открито бойно оръжие.

Според прокуратурата, 18-годишният мъж е обвинен в опит за убийство, незаконно притежание на оръжие и участие в престъпна организация. Шестнадесетгодишният е настанен в специализирана съдебна институция за непълнолетни.

"Прокуратурата благодари на брюкселската полиция за бързата ѝ намеса, която направи възможен ареста на двамата заподозрени", заяви говорител на обвинението.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници