Китай санкционира американски офиси на "Хануа оушън" заради разследване в САЩ

Китайското министерство на търговията заяви днес, че забранява търгуването на китайски компании с пет подразделения на южнокорейската компания за корабостроене "Хануа оушън", предаде Асошиейтед прес и БТА.

Министерството съобщи, че проучва разследването на Вашингтон на ролята на Китай в световното корабостроене. Ведомството каза, че американското разследване застрашава националната сигурност и корабостроителната промишленост на Китай, като цитира участието на "Хануа" в него.

Службата на търговския представител на САЩ започна разследването през април 2024 г. То установи, че влиянието на Китай в индустрията е бреме за американския бизнес.

Международните доставки и корабостроенето са в центъра на търканията между Вашингтон и Пекин в областта на търговията. Двете страни обявиха, че си налагат взаимно нови пристанищни такси за кораби, като те влизат в сила днес.

Санкционираните дъщерни компании са "Хануа Шипинг", "Хануа Фили Шипярд", "Хануа оушън Ю Ес Ей Интенешънъл", "Хануа Шипинг Холдингс" и "Ейч Ес Ю Ес Ей Холдингс".

В края на 2024 г. "Хануа" придоби "Фили Шипярд" в Пенсилвания срещу 100 милиона долара. Компанията съобщи през август, че планира да инвестира 5 милиарда долара в нови пристанища и кейове като част от подкрепата за американските усилия за възстановяване на конкурентоспособността си в корабостроенето.

"Хануа Оушън" има също така споразумение за извършване на ремонт на кораби с американските военноморски сили.

Китай съобщи, че новите пристанищни такси ще засягат кораби, притежавани от американски компании или други фирми или хора, такива, които управлявани от американски компании, както и тези, които имат дял в САЩ от 25% или повече. Санкциите се отнасят още за кораби, които плават под американски флаг и кораби, построени в САЩ.

Американските компании представляват едва 2,9% от световния флот по капацитет и 0,1% от глобалния тонаж на корабостроенето. Тръмп обеща да помогне за възстановяването на индустрията като част от по-широката си кампания за разширяване на производството в САЩ.