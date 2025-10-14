Трима карабинери загинаха при взрив, докато опитвали да изведат незаконно настанило се семейство (Видео, обновена)

Трима карабинери загинаха, а най-малко 15 полицаи и военни бяха ранени при взрив в къща в Кастел Д'Ацано, в провинция Верона, в Северна Италия, предаде АНСА. Никой от ранените не е с опасност за живота.

Мъж и жена на около 60 години, които са брат и сестра, бяха задържани във връзка с инцидента. Трети член на семейството избяга, но след издирване в района, беше заловен. Задържаната жена е била ранена в експлозията.

Според първите информации силите на реда са пристигнали на мястото заедно с пожарникари, за да извадят принудително обитателите на къщата. Тогава е отекнала експлозията. Къщата е била на два етажа и те са рухнали, като са затрупали екипите на силите на реда. На място е имало и пожарникари, които са се намесили веднага, но не са могли да спасят трите жертви.

Първоначално се съобщаваше, че в къщата е имало незаконно настанило се семейство. В последствие обаче във "Фейсбук" областният управител на Венето, където се намира мястото на инцидента, заяви, че в къщата са живеели нейни собственици. Те са били фермери, но са натрупали дългове и не са ги погасявали. Имали са и ипотека. Поради тази причина те са получили заповед за експулсиране, но са отказали да й се подчинят, предаде Франс прес.

Според Клаудио Папаньо, който е командир на карабинерите, при влизането в къщата силите на реда са се сблъскали с пълната лудост на тримата обитатели. Те са се озовали пред подпалена газова бутилка, която се е взривила веднага.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че следи с тъга развитието на тази драматичната ситуация, която напомня на всички колко са ценни онези, които служат на Италия и какви жертви дават те за страната.

Министрите на вътрешните работи и на отбраната на Италия, Матео Пиантедози и Гуидо Крозето изразиха потрес от случилото се, съобщава БТА.