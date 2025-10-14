Белгия получи първите три изтребителя Ф-35

Белгия прие доставката на първите три изтребителя Ф-35 от поръчка за общо 45 машини, съобщиха местни медии. На церемонията по посрещането на самолетите във военната база "Флорен" южно от Брюксел присъства крал Филип.

Изтребителите бяха приземени от белгийски летци, преминали обучение в САЩ, и бяха посрещнати с воден салют. В следващите дни машините ще прелетят над всички области в Белгия, за да бъдат показани на гражданите. Предвижда се изтребителите да бъдат включени в мисии от 2027 г., а от 2029-2030 г. да бъдат използвани с всички заложени възможности. Белгийски дружества подписаха междувременно договор с производителя на двигателите на Ф-35 "Прат енд Уитни" за съвместна дейност.

През 2018 г. Белгия поръча 34 изтребителя Ф-35, а по-рано тази година правителството реши да купи още 11 броя и доставките се очаква да завършат до 2031 г. Белгийските Ф-35 са от модел "А" с обичайно излитане и кацане, за разлика от останалите два модела, способни да излитат и кацат от самолетоносачи или вертикално. Осем машини вече бяха предадени на Белгия, но останаха в САЩ за обучение на летци.

След руското военно нападение срещу Украйна белгийските власти изразиха готовност да предоставят годните за употреба стари Ф-16 на Киев. Белгийските военновъздушни сили разполагат с общо около 50 изтребителя Ф-16, доставени през 80-те години на миналия век, като половината вече са спрени от полети.