КМГ: Заместник-председателят на КНР Хан Джън се срещна с Илияна Йотова

На 13 октомври заместник-председателят на КНР Хан Джън се срещна в Пекин с българския вицепрезидент Илияна Йотова, която е в Китай за участие в Световната среща за жените, съобщи КМГ.

Хан Джън заяви, че България е втората страна в света, която установява дипломатически отношения с КНР. Под ръководство на лидерите на двете страни стратегическото партньорство между Китай и България се развива здравословно и стабилно през последните години. В рамките на насърчаването на инициативата „Един пояс, един път" и механизма за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, сътрудничеството между Китай и България в различни области е плодотворно.

Китай отдава голямо значение на развитието на китайско-българските отношения и желае да засили приятелския обмен и взаимноизгодното сътрудничество с българската страна, за да издигне двустранните отношения на ново ниво и да изгради по-справедлива и разумна система за глобално управление. "Надяваме се, че българската страна активно ще насърчава здравословното развитие на отношенията между Китай и ЕС", каза той.

Илияна Йотова даде висока оценка на речта на Си Дзинпин по време на церемонията по откриването на Световната среща за жените, като заяви, че България е готова да обогати съдържанието на двустранните отношения с Китай и да си сътрудничи тясно в двустранния и многостранния обмен. България подкрепя укрепването на диалога и сътрудничеството между Европа и Китай.