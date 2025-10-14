ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин от групата, прала милиони от порно, н...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21497247 www.24chasa.bg

КМГ: Заместник-председателят на КНР Хан Джън се срещна с Илияна Йотова

КМГ

2080
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 13 октомври заместник-председателят на КНР Хан Джън се срещна в Пекин с българския вицепрезидент Илияна Йотова, която е в Китай за участие в Световната среща за жените, съобщи КМГ.

Хан Джън заяви, че България е втората страна в света, която установява дипломатически отношения с КНР. Под ръководство на лидерите на двете страни стратегическото партньорство между Китай и България се развива здравословно и стабилно през последните години. В рамките на насърчаването на инициативата „Един пояс, един път" и механизма за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, сътрудничеството между Китай и България в различни области е плодотворно.

Китай отдава голямо значение на развитието на китайско-българските отношения и желае да засили приятелския обмен и взаимноизгодното сътрудничество с българската страна, за да издигне двустранните отношения на ново ниво и да изгради по-справедлива и разумна система за глобално управление. "Надяваме се, че българската страна активно ще насърчава здравословното развитие на отношенията между Китай и ЕС", каза той.

Илияна Йотова даде висока оценка на речта на Си Дзинпин по време на церемонията по откриването на Световната среща за жените, като заяви, че България е готова да обогати съдържанието на двустранните отношения с Китай и да си сътрудничи тясно в двустранния и многостранния обмен. България подкрепя укрепването на диалога и сътрудничеството между Европа и Китай.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници