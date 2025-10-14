От 10 декември децата в Австралия няма да имат достъп до социални мрежи

Австралия започна маркетингова кампания за милиони долари, която представя забраната социални мрежи да се използват от тийнейджъри като "нещо хубаво за децата", предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Това е първата по рода си забрана в света и тя ще влезе в сила през декември.

Кампанията на стойност 9 милиона долара, озаглавена "За доброто на" (For The Good Of), от неделя ще се излъчва по телевизията, ще може да се види на билборди и, по ирония, в социалните мрежи, каза министърът на комуникациите Аника Уелс. "Тя се нарича "За доброто на", като се има предвид доброто на нашите деца. Правим тези неща най-вече за доброто на младите хора в Австралия", каза тя пред репортери.

Във видеоклипа с продължителност 45 секунди се виждат деца, които гледат втренчено в екраните на телефоните си, и на този фон се чува: "За доброто на Кристи, за доброто на Луси и Аня, за доброто на Сам, за доброто на Холи, за доброто на Ноа."

Нататък в рекламата се казва: "От 10 декември децата под 16-годишна възраст вече няма да могат да си правят акаунт в социалните мрежи. Това е част от нов закон, с който целим да предпазим младежите на възраст под 16 години."

Уелс заяви, че кампанията има за цел да информира за промените, които предстоят за семействата, и насърчава родителите да "започнат да говорят" за забраната с децата си.

Законът бе одобрен през ноември 2024 г. и има за цел да промени условията на забраната, която в момента важи само за децата под 13-годишна възраст.

Лявоцентристкото правителство на премиера Антъни Албанезе заяви, че според проучване прекомерното ползване на социални мрежи вреди на тийнейджърите, включително чрез заблуждаваща информация и кибертормоз.

Правителствата по света наблюдават внимателно прилагането на забраната в Австралия, докато онлайн платформите й се противопоставиха.

На парламентарно изслушване вчера компанията "Ютюб" заяви, че това може да има "непредвидени последици", както и че ще бъде "изключително трудно" да се приложи. Уебсайтът намекна също, че ще предприеме правни действия срещу забраната.

Министърката на комуникациите заяви, че тази седмица ѝ предстоят срещи с представители на компаниите, управляващи социални мрежи, включително "Мета", "Тикток" и "Снапчат", където ще обясни повече за работата на правителството при прилагането на забраната.

"Сигурна съм, че те разбират задълженията си съгласно австралийските закони и ще ги спазват", заяви тя.