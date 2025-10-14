ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевгр...

www.24chasa.bg

КМГ: За 9 месеца вносът и износът на китайската транснационална електронна търговия достигна над 2 трлн. юана

КМГ

668
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През последните години транснационалната електронна търговия се е превърнала в нова движеща сила за увеличение на външната търговия на Китай, заявиха от Главното управление на митниците, предаде КМГ.

През първите три тримесечия вносът и износът на китайската транснационална електронна търговия е достигнал около 2,06 трилиона юана, което е ръст от 6,4%. Сред тях износът е около 1,63 трилиона юана, с растеж от 6,6%, а вносът – 425,54 милиарда юана, с ръст от 5,9%.

Резултатите са постигнати благодарение на поредица от оптимизирани мерки.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

