Двама загинали и 19 спасени от лодка с мигранти край Родос

Двама мигранти са загинали, а 19 са били спасени днес от лодка по време на операция на гръцката брегова охрана край северния бряг на остров Родос, Източно Егейско море, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини" и БТА.

Властите информираха, че загиналите са мъж и дете.

Спасените са транспортирани до пристанището в Родос, където им е оказана първа помощ.

Гърция беше на първа линия в миграционната криза през 2015-2016 г., когато над един милион души, бягащи от войни и бедност в Близкия изток и Африка, пристигнаха в Европа.

Мигрантските потоци впоследствие намаляха, но Атина наскоро затегна миграционните правила след увеличение на броя на пристигащите от Либия през гръцките острови Крит и Гавдос.