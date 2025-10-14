На 14 октомври Министерството на транспорта издаде „Мерки за прилагане на специални пристанищни такси на американски кораби". Мерките се състоят от десет члена и влизат в сила от датата на издаване, съобщава КМГ.

На 17 април тази година търговското председателство на САЩ обяви мерки, насочени към морската, логистичната и корабостроителната промишленост на Китай. От 14 октомври 2025 г. ще се налагат допълнителни такси за пристанищни услуги на кораби, притежавани или експлоатирани от китайски компании, кораби, построени в Китай, и кораби, плаващи под китайски флаг. Това сериозно нарушава правилата на СТО и спогодбата за морския транспорт между Китай и САЩ, което нарушава морската търговия между двете страни.

Според „Международни правила за морски транспорт на Китайската народна република", одобрени от Държавния съвет, Министерството на транспорта реши от 14 октомври да се налага специална пристанищна такса за кораби, пътуващи за или от САЩ. Това е справедлива мярка за защита на справедливите права на китайски индустрии и предприятия, както и средство за справедливата конкуренция на международния транспорт на кораби, коментира КМГ.