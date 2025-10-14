ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски обсъди противовъздушната отбрана на Украйна с финландския президент

Украинският президент Володомир Зеленски Снимка: Архив

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес в социалната мрежа "Екс", че е обсъдил нуждите на противовъздушната отбрана на Украйна с финландския държавен глава Александер Стуб, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

В публикацията си Зеленски отбеляза значимостта на успеха на американския президент Доналд Тръмп със спирането на огъня в ивицата Газа.  

"Няма съмнение, че правилните действия на Съединените щати може да допринесат и за слагане на край на войната на Русия срещу Украйна", написа украинският лидер, който се очаква да се срещне в петък с Тръмп във Вашингтон.

Зеленски отбеляза че той и Стуб координират позициите си.

