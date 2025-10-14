ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследване за финансови измами доведе до арести н...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21497535 www.24chasa.bg

Чл.кор.проф. Евелина Славчева, председател на БАН пред КМГ: Интересът към Китай сред младите учени нараства, защото постиженията на Китай са наистина впечатляващи!

КМГ

1084
Снимка: Китайска медийна група

„Ролята на жените във всички сфери на живота постепенно расте и те внасят онази мекота и деликатност, които са условие за по-добро разбирателство и постигане на консенсус", категорична е Председателят на БАН в ексклузивно видеоинтервю за КМГ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници