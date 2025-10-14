ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йордания: Близкият изток без палестинска държава е обречен на провал

Кралят на Йордания Абдула Втори

Йорданският крал Абдула Втори каза, че без мирен процес, който да води до създаването на палестинска държава, Близкият изток е обречен, предаде ДПА  и БТА. 

В интервю за Би Би Си, което бе излъчено снощи, монархът подчерта, че ако този въпрос не бъде решен, конфликтът в региона може да пламне отново.

Йорданският лидер направи изказването си, преди да замине за Египет за срещата с участието на американския президент Доналд Тръмп, на която бе обявено спирането на огъня в Газа. 

На срещата бе подписана декларация, но в нея всъщност не се казва какви ще са стъпките след спирането на огъня в конфликта между "Хамас" и Израел.

Декларацията от Шарм ел Шейх не споменава палестинска държава.

В текста на документа се казва само, че трайният мир в региона ще бъде възможен, ако сигурността, достойнството и основните човешки права на израелците и палестинците са защитени.

Кралят на Йордания Абдула Втори

