Стрелба край първоначалната линия на изтегляне в Газа

1976
снимка: РОЙТЕРС

Израелската армия заяви, че днес е открила огън в северната част на ивицата Газа, за да предотврати заплаха от страна на няколко подозрителни лица, които са се приближили към израелски военнослужещи, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

Армията посочи, че заподозрените са нарушили отсечка от очертаната в американския мирен план първоначална линия на изтегляне на израелските сили в Газа. 

Междувременно, израелските въоръжени сили оповестиха имената на двама от четиримата загинали заложници, чиито тленни останки бяха предадени на Израел от "Хамас" - Гай Илуз и Бипин Джоши.

Все още не е издадено разрешение за съобщаването на другите две имена.

снимка: РОЙТЕРС

