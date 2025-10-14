Нобелов лауреат призова да се избегне идването на крайната десница на власт във Франция

Един от лауреатите на Нобелова награда за икономика, французинът Филип Агион, призова днес да се избегне „опасността от идването” на крайната десница на власт във Франция, предаде Франс прес. Агион заяви, че това може да бъде постигнато, ако правителството спре пенсионната реформа, което е условие, поставено от социалистите, за да не му гласуват те недоверие.

„Не искам на власт във Франция да дойде „Национален сбор“, заяви Агион пред „Радио Франс ентер“, визирайки крайната десница, която има най-голяма парламентарна група в Националното събрание – долната камара на френския парламент.

„Не искам политическа нестабилност, до която би довел нов вот на недоверие, затова мисля, че това е малка цена, която трябва да се плати“, добави френският икономист, визирайки спирането на пенсионната реформа.

В разгара на политическата криза премиерът на Франция Себастиан Льокорню, който в петък вечерта беше препотвърден на поста от президента Еманюел Макрон няколко дни след като подаде оставка, ще произнесе по-късно днес пред парламента речта си за общата политика на правителството си.

По този повод той трябва да представи основните линии на проекта си за бюджет за 2026 г., който доведе до падането от власт на неговия предшественик Франсоа Байру. Очаква се, че Льокорню би могъл да заговори и за възможно суспендиране на пенсионната реформа, гласувана през 2023 г. Социалистите поставят като условие това, за да не гласуват против кабинета на Льокорню.

„Надявам се, че социалистите ще осъзнаят, че това е голяма отстъпка“ и че партията им „ще каже: „Приемаме часовникът да спре, защото спасяваме страната от опасността от идването на власт на „Национален сбор“, заяви Агион. Още вчера той призова пенсионната реформа да бъде „спряна“ до следващите президентски избори, предвидени за 2027 г., пише БТА.