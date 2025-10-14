Тръмп: Тепърва ще решавам какво е правилно за бъдещето на ивицата Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че тепърва ще решава "какво е правилно" за бъдещето на ивицата Газа и палестинците, предаде Франс прес.

"Ще реша какво смятам за правилно. Много хора подкрепят решението за една държава, други - за две държави. Ще трябва да преценим", каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет "Еър форс уан", след края на лидерската среща в Египет, която имаше за цел да укрепи примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас".

"Ще реша какво смятам за справедливо, но това ще бъде в координация с другите страни", поясни американският държавен глава, цитиран от БТА.

В момента "не говоря за една държава или за две държави, говорим за възстановяването на Газа", посочи Тръмп.