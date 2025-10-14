ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха кокаин в полицейско управление в Благоевгр...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21497813 www.24chasa.bg

Тръмп: Тепърва ще решавам какво е правилно за бъдещето на ивицата Газа

1980
снимка: РОЙТЕРС

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че тепърва ще решава "какво е правилно" за бъдещето на ивицата Газа и палестинците, предаде Франс прес.

"Ще реша какво смятам за правилно. Много хора подкрепят решението за една държава, други - за две държави. Ще трябва да преценим", каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет "Еър форс уан", след края на лидерската среща в Египет, която имаше за цел да укрепи примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас".

"Ще реша какво смятам за справедливо, но това ще бъде в координация с другите страни", поясни американският държавен глава, цитиран от БТА.

В момента "не говоря за една държава или за две държави, говорим за възстановяването на Газа", посочи Тръмп.

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници